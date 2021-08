Actrița și prezentatoarea americană de televiziune Kathy Griffin și-a anunțat fanii, luni, 2 august, că urmează să fie supusă unei operații chirurgicale, din cauza bolii de care suferă. Comediana a dezvăluit că are cancer în stadiul unu și urmează să îi fie extirpată o jumătate din plămânul stâng. Fanii vedetei au fost luați prin surprindere, cu atât mai mult cu cât se știe că Griffin nu este o fumătoare.

Kathy Griffin suferă de cancer, însă este optimistă

„Trebuie să vă spun ceva. Am cancer. Voi intra în operaţie pentru a-mi îndepărta jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămân chiar dacă nu am fumat niciodată”, a scris, pe Twitter şi Instagram, Kathy Griffin.

Comediana a mai menționat că personalul medical este optimist în ceea ce o privește. Vedeta ar urma să se recupereze repede și nu va fi nevoită să urmeze diverse tratamente, precum chimioterapie.

„Medicii sunt optimişti pentru că este stadiul unu şi a afectat doar plămânul stâng. Din fericire, nu voi face chimioterapie sau radiaţii după asta şi ar trebui să pot respira normal”, a spus Griffin, potrivit news.ro.

Ce sfat le oferă fanilor. „Medicul vă va salva viața”

Kathy Griffin a precizat ulterior că recuperarea sa va dura aproximativ o lună de zile, însă nu își face foarte mari griji pentru că este și vaccinată împotriva coronavirusului. Potrivit declarațiilor publice, vedeta ar fi întâmpinat dificultăți dacă nu era imunizată.

„Dacă nu aş fi fost vaccinată, ar fi avut probleme şi mai grave”, a spus Griffin.

Comediana a oferit un sfat tuturor fanilor săi. Ea îi îndeamnă să fie atenți la controalele mediale și să le ia în serios. „Vă rog să vă faceţi controale medicale regulat. Vă va salva viaţa”, a punctat Griffin.

Cine este Kathy Griffin

Actrița Kathy Griffin are în palmares două premii Emmy pentru show-ul „My Life on the D List” și a apărut în mai multe filme secundare.

Aceasta este cunoscută pentru comediile de televiziune susținute.

Mai recent, Kathy Griffin a ajuns în atenția spațiului public după un scandal pe care l-a declanșat în anul 2017, când a publicat o fotografie în care apărea cu un cap fals însângerat al fostului președinte SUA, Donald Trump. În urma gestului, CNN a concediat-o pe Kathy Griffin.