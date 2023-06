Cătălin Predoiu denunță corupția de la nivelul serviciilor de permise auto. Ministrul cere polițiștilor să fie intransigenți în aplicarea legii

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că eliberarea unui permis de conducere unui cetățean care nu întrunește condițiile legale, în urma unor fapte de corupţie comise de cei care au atribuţii în acest sens, este „o crimă”. Cătălin Predoiu a transmis un mesaj structurilor din cadrul Ministerului pe care îl conduce solicitând intransigență în aplicarea legii.

„Aş vrea să transmit un mesaj extrem de ferm tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire la intransigenţa în aplicarea legii. Cunoaştem situaţii în care au fost semnalate «cedări» de la un anumit nivel de exigenţă în aplicarea legii. Cunoaştem situaţii în care legea a fost interpretată sau pusă deoparte pe criterii subiective”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a subliniat fiecare polițist trebuie să aplice legea în litera ei, indiferent de persoana cu care are de-a face.

„Eu cer fiecărui poliţist să aplice legea exact cum scrie în Monitorul Oficial, indiferent de ce persoană se află în faţa sa, indiferent de ce persoană, de ce funcţie, de ce statut social. Fără o aplicare intransigentă a legii toate celelalte eforturi îşi reduc eficienţa, pentru că de acolo plecăm şi acolo trebuie să ajungem, la aplicarea legii”, a declarat Cătălin Predoiu

Oficialul MAI a participat la cea de-a II-a ediţie a Forumului Siguranţei Rutiere, organizat de preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc. Evenimentul a avut ca partener Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

Cătălin Predoiu acuză eliberarea permiselor pe șpagă

În acest context, Cătălin Predoiu a subliniat că eliberarea unui permis de conducere în urma unor fapte de corupție reprezintă „o crimă”, un atentat la siguranța celorlalți participanți la trafic. Ministrul a arătat că nu are nici o înțelegere față de cei aflați în situații de acest fel.

„La fel, în ceea ce priveşte obţinerea permiselor, unde, în trecut, am avut situaţii semnalate de presă, investigate de justiţie, situaţii în care s-a demonstrat că obţinerea permisului de conducere s-a făcut cu încălcarea legii prin fapte de corupţie, prin lipsă de integritate. Invit pe oricine are această atribuţie de a elibera un permis să se gândească la faptul că în momentul în care pune în mâna unui beneficiar un permis de conducere auto fără ca el să aibă calităţile necesare pentru a exercita acel drept este un atentat la viaţa oricărui participant la trafic în principiu, e o crimă şi trebuie abordat ca atare fenomenul. Nu am să am nicio înţelegere faţă de astfel de situaţii, dacă ele mai există sau dacă vor mai apărea”, a afirmat ministrul Afacerilor Interne.