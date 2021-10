Cătălin Moroșanu, trădat de ”călărețului” din Iași. Cum a reușit bărbatul să îl tragă pe sfoară pe celebrul sportiv. A fost umilința vieții lui

Povestea ”călărețului” din Iași a impresionat extrem de multă lume. Cătălin Moroșanu a fost și el fascinat de Sergiu și, văzând că nu are posibilități prea multe, a decis să meargă personal acasă la bărbat să îi ducă mai multe alimente. Ajuns la locuința ieșeanului, pugilistul a găsit acolo o sărăcie lucie, unde familia creștea doi copiii, iar cel de-al treilea urma să fie adus acasă. Imaginea aceea l-a emoționat și mai tare pe sportiv, așa că a decis să facă mai multe pentru Sergiu.

Cătălin Moroșanu a decis să facă o strângere de fonduri, unde oricine dorește, poate contribui la visul tinerei familii. În mai puțin de trei săptămâni, în contul pus la dispoziție de vedetă s-au adunat 43.000 de euro, bani suficienți pentru o casă modestă, dar trainică, dotată cu toate utilitățile. Moroșanu susține că locuința a costat 37.000 de euro, iar restul banilor i-a dat lui Sergiu pentru a avea să își plătească utilitățile.

„Mereu mă întreabă lumea ce s-a întâmplat, cum a vândut casa. Cazul a fost foarte mediatizat. Era din Iași băiatul. Și am zis că dacă e de la mine din Iași să mă duc și eu. Am umplut un portbagaj cu de toate pentru că de-abia îi născuse nevasta. Stătea într-o mahala. Deci nu exagerez, nu avea gaz, nu avea curent, nu avea nimic. Mai avea încă doi copii și o cameră de 6 metri pătrați, nu exagerez. L-am văzut cu bun simț, chinuit, am zis: ‘Hai, bă, Sergiu, că te ajut să iei casă’. O să facem o strângem de fonduri și m-am implicat personal.

Banii ăștia nu sunt banii mei, ci ai românilor care au donat din puținul lor. Au fost foarte mulți oameni care veneau să doneze câte 10-20 de euro. Tot românul ăsta cu mai puțini bani a venit și și-a ajutat aproapele decât ăștia bogați. Au fost și câteva persoane cu o anumită situație financiară care chiar au contribuit la acest caz”, a spus Cătălin Moroșanu, potrivit GSP.ro.

Cum a reușit ”călărețul” de la Iași să vândă casa oferită cu ajutorul lui Cătălin Moroșanu

Conform informațiilor oferite de pugilist, Sergiu nu avea niciun loc de muncă. Singura sursă de venit a familiei era alocația celor doi copii, dar și banii pe care bărbatul din Iași îi aduna căutând fier vechi sau PET-uri. Noua casă a fost un motiv de bucurie pentru toți membrii familiei, însă după trei luni de la acest eveniment fericit, Cătălin Moroșanu primește un telefon. Sergiu voia să vândă casa oferită de vedetă și l-a sunat să îi ceară acordul. Așa cum era de așteptat, sportivul nu a fost de acord cu așa ceva, mai ales știind că mai multe persoane au contribuit la acest act de caritate.

Până la urmă, Cătălin Moroșanu a aflat că Sergiu a înstrăinat casa, deși în contractul de vânzare scria clar că nu are voie să o vândă o perioadă de cinci ani. Tot pugilistul este cel care explică și cum s-au întâmplat lucrurile. Singura modalitate de a înstrăina casa este un contract de închiriere pentru o perioadă de cinci ani, cu drept de achiziție după acest termen.

„N-avea nicio meserie, strângea fier vechi cu căruță. Avea un cal și căuta fier vechi prin gunoaie, PET-uri. După trei luni mă sună: ‘Cătăline, vreau să vând casa!’. ‘Cum adică să vinzi casa?’. Eu, când i-am făcut contractul de vânzare-cumpărare, i-am pus acolo că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze bunul. Era normal, sunt banii românilor, nu mă pot juca aici. Până la urmă, a vândut casa unui interlop din Iași, nu știu cum a vândut-o. Sincer, nu mă mai interesează. Știu că am făcut o faptă bună în fața lui Dumnezeu. Mai încolo, fiecare cu greșeala lui.

Nu mai e acolo, s-a mutat de foarte mult timp. A revenit în mahala, a zis că acolo sunt părinții lui și acolo vrea să stea el. N-am mai vorbit cu el. I-am zis că nu-i semnez foaia și de atunci n-am mai discutat. Eu cred că a făcut un contract de închiriere pe 5 ani de zile și după cu drept de vânzare, pentru că altfel nu avea cum s-o vândă”, a mai mărturisit Cătălin Moroșanu, potrivit GSP.ro.