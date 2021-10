Decepții peste decepții pe Cătălin Moroșanu. Trădarea tânărului călare pe cal. Drumul spre iad, pavat cu intenții nobile

Fostul kick-boxer de 37 a declarat că Sergiu Ion Ciobotariu nu i-a mai răspuns deloc la telefon după ce i-a oferit casa, iar sportivul avea intenții bune și voia să-i ofere chiar și un loc de muncă.

Călărețul refuză să mai vorbească cu Moroșanu

„L-am ajutat. Primeam telefoane de la oameni. Câte lucruri a primit de la toţi românii.. .avea cont de euro şi cont de lei. În două săptămâni şi jumătate, am strâns 43.000 de euro. I-am găsit casă la 37.000 de euro. I-a lăsat fostul proprietar carne în frigider, că avea nevoie. Am vrut să îl angajez, l-am progranat la vizita medicală, nu mi-a mai răspuns la telefon, nici el, nici fratele lui, nici tatăl lui.

M-am supărat pe el, vorbisem în Iaşi să îl angajez. Aflu apoi că a condus măşina fără carnet, dar toţi greşim. M-a deranjat că s-a mutat de acolo, a cheltuit toţi banii şi s-a întors tot în sărăcia aia, în mocirla aia”, a mărturisit Cătălin Moroșanu, conform aș.ro.

Cine este băiatul ajutat de Moroșanu?

Sergiu Ion Ciobotariu a apărut pe toate posturile de televiziune din România după ce a călărit 40 de kilometri până la maternitatea din Iași pentru a-și vedea copilul nou-născut în timpul pandemiei de coronavirus. Soția acestuia era în pragul de a naște, dar el nu avea condiții pentru a ajunge la ea rapid. Cătălin Moroșanu a fost fascinat de curajul și de devotamentul tânărului față de soția lui și i-a cumpărat o casă, prin intermediul donațiilor. Locuința pe care sportivul i-a dăruit-o valorează 37.000 de euro și este foarte încăpătoare : „îndeajuns pentru că el, soția și cei trei copii să locuiască în condiții decente”, a scris atunci Moroșanu. Acesta i-a oferit și 5.600 de euro pentru a începe o viață nouă și o carieră.

”L-am văzut pe Sergiu că are bun simț, am văzut în ce condiții trăiește și am vrut să strâng bani că să aibă o casă. Am demarat o campanie, m-am implicat. În două săptămâni și jumătate am strâns 42.000 de euro. A fost o campanie foarte, foarte mare. Le mulțumesc tuturor celor care au donat. Eu mă gândeam că strângem 10.000 de euro. El nici nu știa să scrie sau să citească. Când a semnat contractul de vânzare-cumpărare a pus amprenta, că în filme. I-am făcut casă și i-am lăsat și 5.000 de euro în cont. I-am zis să țînă de bani, să aibă grijă, să plătească tot .”, a declarat Cătălin Moroșan în august 2020, la GSP LIVE