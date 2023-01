Cătălin Botezatu nu-i iartă pe cei care l-au dezamăgit în 2022. „Nu-ți mai dau un telefon”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai îndrăgiți designeri din România și a fost vânat de mulți oameni falși. El a povestit că multe persoane au stat lângă el din interes și că nu mai are de gând să le ierte în 2023.

Cătălin Botezatu a povestit că mulți oameni au vrut să intre în cercul lui de prieteni, dar că s-a deschis doar în fața celor care au meritat și care nu au vrut să profite de popularitatea sau banii lui. Designerul a recunoscut că mai are doar 5 prieteni și că ceilalți au fugit, mai ales după ce le-a cerut banii înapoi.

„Sunt vreo 5 – 6 și sunt bogat. Sunt mulți care nu îți mai dau un telefon sau doar atunci când mai vor niște bani. Mereu voi spune asta: Dacă ți-am dat niște bani și știi că a venit termenul să mi-i dai, dar n-ai să mi-i dai, măcar dă-mi un telefon și să-mi spui: ‘Am să-ți dau bani, dar nu îi am acum, mai păsuiește-mă’. Se fac că plouă și asta mă deranjează cel mai tare”, a mărturisit Cătălin Botezatu, la Antena Stars.

Cătălin Botezatu, probleme grave de sănătate

Cătălin Botezatu nu s-a confruntat doar cu prieteni falși, ci și cu probleme grave de sănătate. El a povestit și cum a reacționat atunci când a aflat că are cancer la colon.

„Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check out complet. După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă. Specialistul turc mi-a propus să fac un test ecograf performant și a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită. M-am operat în România, iar medicii au descoperit că, de fapt, în spatele apendicului era o tumoră. Mi-au spus că e cancer. Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat. Am urmat un tratament care încă în România se face empiric“, a declarat Cătălin Botezatu.

Mai mult, Cătălin Botezatu a fost operat de mai multe ori și a petrecut o bucată bună de timp în spitalele din România și din străinătate.

„Am trecut prin cinci operații, iar atunci am crezut că doar Dumnezeu mă poate salva și așa s-a și întâmplat. În cazul bolnavilor de cancer sau al celor care au boli foarte grave contează 50% moralul, puterea.

Restul ține de tehnologie, tratament și profesionalismul medicilor. În urmă cu câțiva ani, am avut și probleme cu inima, am cinci stenturi. Se pare că la mine cifra cinci are o însemnătate specială. Dar am trecut prin toate cu optimism, chiar și printr-o pancreatită acută”, a mai spus Cătălin Botezatu.