Cătălin Bordea, la psiholog după America Express. A rămas marcat și a crezut că nu va putea trece peste asta

Cătălin Bordea a povestit că s-a confruntat cu anxietate și depresie după America Express și că a mers la psiholog. Chiar dacă a câștigat marele premiu, el a declarat că a fost marcat de unele situații din competiție și că nu a putut trece peste fără ajutorul unui specialist.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Unde mergi?(…). Am avut toate chestiile astea, până acum, cu terapie, cu citit foarte mult. După America Express, după ce m-am întors.

Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Vreau să ajung să te țin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a declarat Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea nu a depășit momentul

Juratul de la iUmor a mai spus că încă nu a putut trece peste America Express și că nu s-a putut acomoda la viața din România. Cătălin Bordea a declarat că are nevoie de timp pentru a uita unele momente din competiție.

„La mine încă durează tot procesul ăsta. Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort. Culmea că soția mea a crezut că eu mă duc în America Express și mă întorc super bărbat și a văzut un schelet în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și ea era: bă, stai puțin, te-ai dus să vii să-mi rezolvi mie viața. M-a schimbat pentru că acolo am învățat ce e răbdarea, să ascult. După aia am început și terapie ca să mi le reglez pentru că nu mai știam ce se întâmplă. Gândește-te că a fost o perioadă în care stătem cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești, tu nu mai erai conectat cu țara. Pleca Livia: tu unde te duci? Păi mă duc că am treabă. Aoleu, eu nu am treabă, nu fac nimic. Acolo dacă alergi 2 luni încontinuu, aici când vii, stai”, a declarat Cătălin Bordea în podcastul lui Damian Drăghici.