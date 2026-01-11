Cât valorează etica într-o companie și de ce profitul depinde de ea. Explicațiile unui expert

Etica stabilește standarde și repere de moralitate și exercită o influență semnificativă și asupra mediului de afaceri. Ne aflăm într-o economie globalizată din ce în ce mai concurențială, într-un climat caracterizat de scepticism față de instituții, companii sau lideri, în care adesea profitul pare să stabilească regulile jocului. În aceste condiții, etica corporativă nu mai poate fi percepută ca un subiect marginal sau neimportant, redus doar la instrumente de marketing și strategii de imagine.

În prezent, business-urile sunt obligate să acționeze etic deoarece din ce în ce mai mulți consumatori, angajați și parteneri de afaceri își bazează deciziile pe valorile pe care le percep într-o organizație: cât de transparentă este, cum își tratează angajații, ce impact are asupra mediului sau cât de onest comunică.

Astfel, comportamentul etic devine nu doar o alegere corectă din punct de vedere moral, ci o investiție esențială pentru sustenabilitatea și credibilitatea unei afaceri. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă etica aplicată în mediul de business, ce rol joacă ea în succesul unei companii și cum poate fi cultivată într-un mod real, nu doar declarativ, am discutat cu Daniel Nica, expert în etică și filozofie, dar și autor a trei cărți. Acesta a absolvit studiile doctorale în filozofie la Universitatea din București și, din 2012, ocupă poziția de profesor universitar în cadrul acestei instituții.

Etica în afaceri poate fi un principiu greu de înțeles la prima vedere, spune expertul. „Pe de-o parte, etica se bazează pe interesele celorlalți și pe preocuparea acordată oamenilor din jurul tău, iar afacerile par mai degrabă o urmare neabătută a interesului propriu. Cu toate astea, există etică în afaceri. Mai simplu spus, este felul în care o companie sau un profesionist alege să facă ceea ce este corect, nu doar din punct de vedere legal, cât și moral. Adică o preocupare pentru decizii luate cu grijă pentru oameni, pentru comunitate, pentru mediu, nu doar grija pentru profit”, a explicat Daniel Nica.

Etica în afaceri are rolul de a ridica o serie de întrebări-cheie oamenilor care se află la conducerea unei companii: Este acceptabil sau moral ceea ce facem? Ce impact are activitatea noastră asupra celorlalți? Ne-am simți împăcați dacă aceste lucruri ar deveni publice? „Acest lucru înseamnă, de fapt, să pui conștiința înaintea câștigului imediat și să crezi că, pe termen lung, binele moral nu este neapărat incompatibil cu câștigul, așa cum pare la prima vedere”, a subliniat specialistul.

Există multe companii la nivel mondial care sunt modele din punct de vedere al comportamentului etic. În România însă, sunt încă multe business-uri pentru care principiile de etică rămân la nivel de teorie. „România este într-o perioadă de tranziție. Avem companii care încep să înțeleagă importanța eticii. Dar avem și multă mimare a eticii, un decorativism, forme fără fond, coduri de conduită ignorate sau făcute doar de dragul de a bifa acest capitol, avem și CSR de fațadă. Față de țările nordice, de exemplu, suntem în urmă”, a afirmat Daniel Nica.

Cu toate acestea, au fost realizate progrese foarte mari la nivel național în ultimul deceniu, de la transparență instituțională, la culturi organizaționale.

„Trebuie să recunoaștem că și în cazul României au fost făcute progrese în ultimii 10-20 de ani. S-au făcut niște pași clari pentru crearea unui mediu de business care să aibă o dimensiune etică. Evident, mai este mult de lucru, mai ales în ceea ce înseamnă educație etică și transparență instituțională, dar și în crearea unui climat în interiorul culturii organizaționale care să fie de natură etică. Dar, până la urmă, vedem și la noi în România un interes real, mai ales din partea noilor generații de manageri”, a adăugat acesta. Potrivit unui studiu al Institute of Business Ethics, 71% dintre angajații români consideră că angajatorii iau în serios comportamentul etic.

Punerea accentului pe principiile etice în business este un pas important pentru România. Expertul a adus în vedere faptul că dorința de schimbare a concepțiilor clasice a fost generată de o dorință de imitare a Occidentului, precum și de ideea de construire a unei reputații bazate pe principii de încredere.

„În cazul unora, a fost vorba de o formă de mimetism față de ceea ce se întâmplă în afară, de bunele practici aplicate, care nu sunt de fațadă. În final, oamenii și companiile românești au înțeles că etica reprezintă un câștig pe termen lung, pentru că înseamnă un câștig la nivel reputațional, la nivel de transparență și la nivelul creării unei comunități de business care se bazează întotdeauna pe încredere. O companie care a încorporat dimensiunea aceasta etică este un business în care poți să ai încredere”, a explicat Daniel Nica.

În țara noastră, există companii care au asimilat deja acest principiu al eticii, de la implementarea unor coduri de etică bine structurate și până la cursuri de formare în acest domeniu și formarea unui audit de etică. Potrivit unui studiu al Business Dasher din 2024, 54% dintre angajați spun că ar accepta un salariu mai mic pentru a lucra într-o companie percepută ca fiind etică. De asemenea, o cercetare a Institute of Business Ethics realizată în 2024 arată că 64% dintre angajați afirmă că ar raporta comportamente neetice la locul de muncă.

„Faptul că nu mai avem doar un audit financiar, ci și unul de etică ne arată că ne îndreptăm într-o direcție bună în mediul de afaceri. Acest audit încearcă să evalueze nivelul etic al angajaților din cadrul unei companii. Când vorbim despre codul de etică sau codul de deontologie, el nu trebuie să fie doar un document gol, fără fond, ci să fie constant adaptat pentru a răspunde nevoilor oamenilor. Cred că este important ca oamenii de business să implementeze așa-numitele training-uri de etică, cu toate riscurile cu care acestea vin la pachet, de rezistență la informație. Angajații trebuie să înțeleagă că anumite lucruri duc mai degrabă la sporirea calității relațiilor dintre ei”, a spus acesta.

Expertul a mai subliniat că există o legătură strânsă între etica profesională și cea personală. „Fie că ne place să recunoaștem sau nu, aceste două principii nu sunt diferite. Chiar dacă vorbim de birou sau de acasă, omul rămâne același. Contextul profesional impune anumite rigori, dar fundamentul rămâne la fel. Sunt valorile care ne ghidează pe noi ca oameni. Iar un profesionist integru este cel care și-a cultivat valorile și în viața personală și în cea profesională”, spune Daniel Nica.

Potrivit specialistului, sistemul românesc de business ar trebui să înțeleagă că etica face parte din strategia de afaceri și este un principiu care nu trebuie ignorat.

„Cred că ce ar trebui făcut este să înțelegem că etica în business este și un act de inteligență strategică. Până la urmă, dezirabil ar fi ca, dintr-un impuls veritabil moral, oamenii să creeze climate etice în companii. Dar, dacă nu vor să țină cont de moralitate, măcar să aibă în vedere un pragmatism, o înțelepciune strategică. O companie etică transmite încredere și este profitabilă. Încrederea este mai importantă decât orice capital financiar, este baza succesului în afaceri. Economia înseamnă, de fapt, încredere, de la ceea ce înseamnă o bancnotă, până la indici macroeconomici și până la bursă. Investești pentru că ai încredere în afacere. Etica într-o companie ajută la creșterea coeficientului de încredere, iar încrederea pe termen lung nu are cum să nu fie profitabilă într-o lume în care consumatorii sunt mai informați și sensibili la nedreptăți, la abateri morale. Să fie etic devine nu doar o alegere propriu-zis morală, dar și o condiție de supraviețuire, un avantaj competitiv”, explică Nica. Potrivit unui studiu al Business Dasher din 2024, companiile cu standarde etice ridicate generează cu 10,7% mai mult profit față de cele fără astfel de politici.

Etica nu este un lux în business, ci o fundație pe care oamenii de afaceri construiesc. „Pot să dau exemplul unei companii care a încălcat flagrant principiile de etică. Este un caz celebru al unei companii care, prin firme paravan, și-a acoperit într-un mod necinstit toate datoriile și toate găurile bugetare pe care le avea. Noi acum vorbim de această companie la trecut, ea nu mai există. Nu reușești să ai un anumit flux moral când mergi pe ceea ce pare la un moment dat o scurtătură avantajoasă. Ajungi la o catastrofă pe termen lung, mai exact, falimentul”, spune expertul în etică.

Tehnologia, inteligența artificială și rețelele sociale aduc noi întrebări la nivelul eticii. De asemenea, provocările din prezent sunt mult mai mari față de alte perioade. „Când vorbim de inteligență artificială, rețele sociale, toate ridică probleme precum confidențialitatea, dar totodată și probleme legate de manipulare, de responsabilitate, de folosirea în mod netransparent a datelor. De exemplu, cine răspunde când un algoritm discriminează? Mediul de business trebuie să fie activ și flexibil, ridicând noi întrebări din punct de vedere al eticii odată ce tehnologia evoluează”, a precizat expertul.

Din punct de vedere al integrării eticii în companie, există două direcții care pot fi urmate. Primul scenariu este cel în care etica este trecută într-o rubrică separată și nu este luată în serios de cele mai multe ori. Există însă și varianta în care etica se regăsește în viziunea, misiunea și obiectivele unei companii.

„Aici vorbim de o formă de curaj. Este curajul de a rezista câștigurilor rapide și facile, dar și curajul de a investi în transparență. Și dacă noi ignorăm transparența, nu ne ignoră ea pe noi. Trăim în epoca rețelelor sociale, a viralizării și, din acest punct de vedere, totul este vizibil. Totul este foarte public și informația circulă foarte repede, oricât de mult ai vrea să încerci să te ascunzi. Fie că vrem să încorporăm transparența sau nu, ea oricum este prezentă”, explică Daniel Nica. Potrivit unui studiu al Edelman Trust Barometer, 84% dintre consumatori țin cont de valorile etice ale unei companii înainte de a face o achiziție.

Expertul a oferit și o serie de recomandări antreprenorilor la început de drum. Acesta a precizat că oamenii de business nu ar trebui să fie concentrați doar pe cifre, ci să își construiască și reputații. „Mesajul pe care l-aș transmite ar fi să facă lucrurile cu sens. Să nu construiască doar business-uri, să construiască și reputație, încredere și lucruri care au impact. Cei care sunt la început de drum ar trebui să aleagă să fie oameni care inspiră, lideri, nu doar manageri de cifre și conducători de echipe obediente. Să nu le fie teamă să fie corecți, pentru că acest lucru este o formă de curaj care lipsește în România”, a spus specialistul în etică.