Cât te costă, în 2025, să ții aerul condiționat pornit o zi întreagă. Diferența reală între 23 și 26 de grade

Mulți români se întreabă cât îi costă, în 2025, să țină aerul condiționat pornit o zi întreagă. Mai ales în contextul facturilor tot mai mari la curent. Am calculat, la o medie actuală a energiei electrice de 1,3 lei/kWh, cât ajungi să plătești lunar dacă alegi 23°C în loc de 26°C.

România are, în 2025, unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană. Conform datelor transmise de ANRE, tariful mediu pentru consumatorii casnici este în jur de 1,3 lei/kWh, în funcție de furnizor și zona de distribuție.

Prin comparație, media europeană este de aproximativ 0,215 euro/kWh, adică în jur de 1,07 lei/kWh, ceea ce plasează România peste media continentală. Creșterea vine pe fondul liberalizării pieței și al eliminării treptate a plafonărilor, care au ținut temporar prețurile sub control în anii anteriori.

Un aparat modern de aer condiționat, de tip split A+++, are o putere medie consumată în regim de funcționare de aproximativ 0,8 kW (800 W). Acest consum variază în funcție de mărimea camerei, izolația locuinței și diferența de temperatură între interior și exterior.

De exemplu, un aparat de 12.000 BTU (suficient pentru o cameră de 20–25 mp) funcționează în cicluri — se oprește și repornește pentru a menține temperatura constantă. În medie, aparatul funcționează aproximativ 70% din timp într-o zi toridă de vară.

Rezultatul:

0,8 kW × 24 ore × 0,7 = 13,4 kWh consumați pe zi.

La un tarif de 1,3 lei/kWh, costul zilnic este ușor de calculat: 13,4 kWh × 1,3 lei = 17,42 lei/zi.

Dacă aparatul funcționează 24 de ore din 24, fiecare zi de confort termic te costă aproximativ 17 lei, adică o sumă care devine vizibilă în factura lunară.

Cercetările în domeniul eficienței energetice arată că fiecare grad în plus la termostat reduce consumul de energie cu 3–5%. Cu alte cuvinte, dacă în loc de 23°C setezi aparatul la 26°C, poți economisi până la 10% din energia consumată zilnic.

Calcul estimativ:

La 23°C: consum zilnic de 13,4 kWh → 17,42 lei/zi

La 26°C: consum redus cu 10% → 12,1 kWh → 15,73 lei/zi

Diferența zilnică este de aproximativ 1,7 lei, iar pe o lună întreagă (30 de zile) rezultă o economie de circa 51 de lei doar din modificarea temperaturii setate.

Dacă păstrezi aparatul pornit permanent, costurile lunare devin clare:

La 23°C: 17,42 lei/zi × 30 zile = 522,6 lei/lună

La 26°C: 15,73 lei/zi × 30 zile = 471,9 lei/lună

Economia lunară este de aproximativ 50–55 lei, ceea ce poate părea modest, dar devine important într-o gospodărie unde există mai multe aparate sau un consum general ridicat.

Eficiența unui aparat de aer condiționat este exprimată prin indicatorul SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Un aparat A+++ are de obicei un SEER de peste 7,5, adică produce peste 7,5 unități de frig pentru fiecare kWh consumat.

Un model mai vechi, din generațiile A+ sau fără clasă de eficiență, are un SEER de doar 4–5, ceea ce poate însemna un consum dublu. În aceste cazuri, o locuință răcită permanent poate genera costuri de peste 1.000 de lei pe lună.

Mai mulți factori contribuie la consumul real și implicit la costul de pe factură:

Izolația locuinței: pereții și ferestrele termoizolante pot reduce consumul cu până la 20%.

Orientarea camerei: o cameră expusă la soare în orele de prânz are nevoie de mai multă energie pentru răcire.

Temperatura exterioară: la peste 35°C, compresorul lucrează mai des și mai intens.

Întreținerea: filtrele murdare pot crește consumul cu 5–10%.

Umiditatea: aerul umed se răcește mai greu, ceea ce duce la un ciclu de funcționare mai lung.

Chiar dacă România este producător de energie electrică, prețurile interne rămân ridicate din cauza dezechilibrelor dintre cerere și ofertă, costurilor de transport și politicilor fiscale.

Deși guvernul a menținut până în 2025 o schemă de plafonare a prețurilor, aceasta a fost eliminată, fapt care a condus la o creștere medie de peste 50% a facturilor pentru gospodăriile care depășesc pragurile de consum stabilite.