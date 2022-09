Cât de mare e criza care vine. Îndemnul lui Rareș Bogdan pentru oamenii săraci: „Să creadă în bunul Dumnezeu”

Rareș Bogdan îi îndeamnă pe românii care se confruntă cu o mulțime de lipsuri și greutăți financiare în această perioadă să-și pună speranța în Dumnezeu. Provenit dintr-o familie înstărită, având o soție fiică de multimilionar, după cum recunoaște chiar el, îi sfătuiește pe cei mai puțin norocoși să nu-și piardă speranța că lucrurile se pot schimba în bine.

Politicianul a făcut aceste declarații la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, după care a ținut să sublinieze că este un om care ajută și care a făcut acest lucru de curând cu cineva care l-a însoțit la proteste și care i-a cerut susținerea.

„Să creadă în bunul Dumnezeu și să facă eforturi să creadă că lucrurile se pot schimba în bine. Eu sunt un om care ajută, ajut atât cât pot, mult mai mult decât vorbesc despre ajutor. Nu voi vorbi despre asta. Inclusiv venind la dumneavoastră la emisiune am ajutat un om din Piața Victoriei, care a fost cu mine la demonstrații, care a primit, deși nu e un om bogat, trei familii, trei mame cu trei copii ucraineni și m-a sunat să îl sprijin. Îmi pare rău că nu am reușit săptămâna trecută, abia săptămâna asta”, a spus Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan a procedat ca și bunicul său

În acest context, politicianul PNL a povestit că provine dintr-o familie înstărită și că situația sa financiară a fost întotdeauna foarte bună. Mai mult, ca și bunicul său, care i-a servit ca model, spune că s-a însurat cu o femeie dintr-o familie de multimilionar, fiica unui important om de afaceri din România.

„Eu am trăit într-o familie în care nu ne-a lipsit nimic. Am avut mult, iar după Revoluție ne-am obținut o parte din proprietăți, încă nu toate, mai avem. M-am căsătorit cu o fată mult mai bogată decât mine, socrul meu este multimilionar. Am procedat ca bunicul meu, a fost un model…însă nu de asta, pentru că m-am îndrăgostit de ea”, a relatat Rareș Bogdan.

Totuși, spune liderul PNL, își dorește că fiul său să aibă o idee clară cu privire la faptul că există persoane mai puțin fericite și copii care nu au tot ce-și doresc.

„Atunci când ai trebuie să te gândești la cel care nu are. Când ne putem la masă, le spun copiilor meu atunci când solicită 2 feluri de mâncare și una nu îi place: «vezi că sunt copii ca tine care nu au». Din fericire, fiul meu a învățat treaba asta, fata e prea mică, nu-mi dau seama cum va reacționa. Important e că atunci când pui capul pe pernă să nu ai reproșuri și în fața lui Dumnezeu atunci când mergi spre porțile cerului, să nu ai regrete și să te arunce în cazanul cu smoală. Pe mine să mă arunce în Rai când o fi”, a mai precizat Rareș Bogdan.

Parlamentul a majorat salariile politicienilor locali

În vreme ce oamenii săraci sunt îndemnați să-și pună speranța și credința mai mult în Dumnezeu, Parlamentul pământean are grijă de politicienii locali. Parlamentarii au votat majorarea salariilor aleșilor locali, primari, președinți de consilii județene și consilieri, deși veniturile lor sunt mult peste ceea ce câștigă un român obișnuit.

La dezbaterile din comisia de muncă de la Camera Deputaților liderul AUR, George Simion le-a reproșat politicienilor din coaliția de guvernare că au majorat veniturile pentru „activul de partid”, pe care se bazează la viitoarele alegeri.