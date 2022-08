Cât costă o nuntă organizată în largul mării, noul trend al verii: „Tot evenimentul a fost cea mai tare amintire pe care pot să o am”

Statul român recunoaște căsătoria civilă în largul mării, dar doar în anumite condiții, astfel că ambarcațiunea trebuie să se afle sub pavilion românesc, căpitanul acesteia trebuie să aibă cetățenie română, ceremonia de nuntă să se realizeze în apele internaționale, iar în jurnalul de bord să fie consemnate coordonatele cununiei.

Nuntă organizată în largul mării

Documentele pot fi depuse la Starea Civilă Sector 1 din București, în termen de 14 zile. Acolo va fi emis apoi un certificat de căsătorie valabil.

„Locul ăla, punctele de coordonate, sunt trecute pe certificatul de căsătorie și mulți dintre ei îmi cer după ceva vreme să îi mai duc încă odată acolo. Pentru că este unic, latitudine, longitudine sunt trecute și oamenii știu că ăla e locul lor”, a explicat Paul Dicu, proprietar de ambarcațiune.

Cristian Aldea, proprietarul unui alt iaht, a povestit cum se desfășoară un astfel de eveniment.

„Mirii pot alege o ambarcațiune de 10 persoane se numește baby ora, una de 12 persoane sau una de 8 persoane. După ce ne întoarcem de pe mare, unim toate cele 4 ambarcațiuni și rămânem la petrecere, pot bea o sticlă de șampanie, fără valuri, fără să îi deranjeze și rămânem să vedem apusul”, a transmis acesta.

Cât costă o nuntă pe iaht

Cristi și Nana și-au oficiat nunta în apele internaționale, dar în apropiere de stațiunea Vama Veche, un loc cu o însemnătate deosebită pentru cei doi.

„Aici ne-am cunoscut, în Vamă și am zis să continuăm mai departe povestea”, a spus Cristi, completat apoi de Nana: „Tot evenimentul a fost cea mai tare amintire pe care pot să o am. Am fost super relaxați, evenimentul a fost la scară mică, nu am avut de ce să mă stresez”, a mărturisit aceasta.

Pentru închirierea unui iaht și oficierea nunții, mirii pot avea de achitat până la 1000 de euro, conform Știrileprotv.ro.