Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la prețuri

În ultimii ani, stațiunea St.Moriz din Elveția a ajuns pe lista destinațiilor preferate de români, mai ales în sezonul rece. Supranumită „metropola din Alpi”, aceasta are peisaje spectaculoase, lacuri cristaline hoteluri de lux, SPA-uri moderne și magazine „la înălțime”. Dincolo de prezentare, tarifele de cazare și prețurile din restaurante nu sunt la îndemâna oricui. O influenceriță de pe TikTok a dezvăluit recent ce prețuri sunt în acest oraș al luxului.

Pe lângă plimbările pe munte și turele pe pârtie, vizitatorii pot încerca și alte activități, precum navigația, windsurfing-ul, tenisul sau echitația. Saint Moritz are cinci terenuri de golf cu 60 de cupe, fiind un adevărat paradis pentru iubitorii acestui sport.

Totuși, turiștii trebuie să pună la bătaie un buget generos pentru acest răsfăț în Alpi. Influencerița de pe Tiktok a povestit că a plătit 50 de lei pentru trei ore de parcare.

„Pentru trei ore de parcare am platit 50 de lei si a meritat pentru ca orasul e frumos, dar clar nu e ceea ce vedem pe Instagram. Am vrut sa imi cumpar o ciocolată ca suvenir pentru ca sunt renumiti pentru ea, dar una de 100 de grame costa 150 de lei”, a povestit o influenceriță de pe TikTik.

Cât despre mâncare, influencerița a explicat că „o felie de pizza Margherita a costat 5 franci elvețieni, adică aproximativ 26 de lei. Pentru varianta cu pui, turiștii plătesc în jur de 34 de lei. De asemenea, o ciocolată de 100 de grame costă în jur de 150 de lei, potrivit acesteia.

„O felie de pizza Margherita a costat 5 franci elvetieni adică aproximativ 26. Pizza cu pui costa 7 franci adică aproximativ 36 de lei”, a mai spus ea.

Tânăra a adăugat că există puține restaurante în stațiune. Prin urmare, opțiunile turiștilor sunt limitate.

„Nu prea sunt restaurante pentru ca majoritatea turiștilor mănâncă la hotel”, a mai spus influencerița de pe TikTok.

Într-un celebru restaurant din St. Moritz, o omletă ajunge la 46 de lei.

Saint Moritz ocupă locul trei în topul destinațiilor recomandate de vizitat în Elveția, conform TripAdvisor. Printre atracțiile locale se numără vârfurile Diavolezza, Muottas Muargl și Mont Corvatsch, dar și zborurile cu elicopterul pentru a admira peisajul în mod spectaculos.

O experiență de neuitat este și călătoria cu „The Glacier Express”, trenul expres care leagă Saint Moritz de Zermatt. Călătoria durează șapte ore și jumătate, trecând peste 291 de poduri, prin 91 de tuneluri și peste cel mai înalt punct din Alpi, Oberlap Pass, situat la 2.033 metri altitudine.

La capitolul cazare, turiștii au de unde să aleagă varianta preferată. Majoritatea hotelurilor oferă camere spectaculoase cu balcon și terasă individuală, cazino privat, clinică dentară proprie sau centre de tenis și de squash. Saint Moritz se află la aproximativ 200 de kilometri de Zurich, iar turiștii pot face acest drum cu mașina, trenul sau avionul.