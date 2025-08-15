Social Câștigătorul licitației aquapark-ului din Baia Mare, reevaluat. Orașul, singurul municipu fără ștrand din țară







133 de milioane de lei sunt în joc pentru construcția ștrandului din Baia Mare. A primului parc acvatic din Baia Mare și Maramureș: Complexul de agrement acvatic „Câmpul Tineretului”.Cetățenilor li s-a promis de 30 de ani construirea unui ștrand, fapt care nu s-a întâmplat niciodată.Ștrandul construit în perioada comunistă s-a închis în urmă cu 14 ani. Baia Mare e singurul municipiu din România care nu are un ștrand.

Noul ștrand e în faza de judecare a contestațiilor. Ieri, 14 august, Curtea de Apel Cluj a hotărât să oblige Primăria Baia Mare, autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Asocierii Selina- Blue Ocean-Drum Asfalt.Două din cele trei firme aparțin milionarului orădean Beniamin Rus. Cealaltă firmă e din Baia Mare. Asocierea fusese declarată câștigătoare a licitației de Comisia de licitații a Primăriei Baia Mare. Au fost șase ofertanți.

Kesz Construcții România și Oberhauser Invest au contestat licitația. Reevaluarea ofertei firmei Selina fără solicitarea de noi clarificări implică descalificarea. Ca neconformă. Curtea de Apel Cluj a hotârât ieri că "Admite plângerea formulată de petenta Oberhauser Invest SRL lider al Asocierii Oberhauser Invest SRL - D. Kertesz Instal SRL - Avril SRL - Cartacon SRL - Revolution Corporate SRL, împotriva Deciziei Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor nr. 1809/C9/1667, 1690/27.06.2025, pe care o modifică în parte. În sensul că obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Asocierii Selina SRL - Blue Ocean SRL - Drum Asfalt SRL. Fără solicitarea de noi clarificări de la acest ofertant. În conformitate cu considerentele prezentei hotărâri. Menține celelalte dispoziții ale Deciziei Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor nr. 1809/C9/1667".

Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor obligase deja Primăria Baia Mare la reevaluarea ofertelor Kesz și Selina. După ce a anunlat raportul procesdurii de atribuire al contractului ce avea ca obiect execuția lucrărilor. Complexul de agrement acvatic se va desfășura pe o suprafață de 32.684 mp. Va avea o capacitate de 1.500 de persoane zilnic pe perioada verii, 400 de persoane zilnic pe perioada iernii.

În urmă cu câteva zile, Primăria Baia Mare anunța că au început lucrările de demolare a clădirilor și a vechilor echipamente din fostul ștrand al orasului. Primarul de Baia Mare Doru Dăncuș anunța că în cel mai scurt timp va începe șantierul pentru construcția aquaparkului "Proiectul a fost din categoria investițiilor mereu amânate din diverse cauze. Dar acum putem spune ca intrăm în linie dreaptă", spunea primarul Doru Dăncuș.