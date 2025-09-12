Casa Albă revizuiește tarifele pentru oțelul britanic

Oficialii britanici și americani au reluat negocierile privind tarifele la oțel înainte de vizita de stat a președintelui SUA, Donald Trump, în Regatul Unit, potrivit Politico.

După o pauză de câteva luni pe durata verii, discuțiile privind implementarea unor cote menite să reducă taxele pentru exporturile de oțel și aluminiu au fost reluate, semnalând un posibil progres în relațiile comerciale transatlantice.

Guvernul britanic a intensificat lobby-ul pentru a obține un aranjament de cote care să permită intrarea oțelului și aluminiului britanic pe piața americană la taxe mai mici decât cele actuale de 25%.

Aceste discuții au fost reluate la începutul acestei luni, după o comunicare limitată pe parcursul verii, evidențiind importanța strategică a problemei pentru ambele guverne.

Oficialii familiarizați cu negocierile au subliniat că discuțiile erau „destul de avansate” înainte de pauza din vară, reprezentanții britanici fiind dornici să finalizeze termenii înainte de vizita președintelui Trump.

Cotele propuse ar determina volumul de oțel și aluminiu care ar putea beneficia de reduceri de taxe, oferind o gură de oxigen producătorilor britanici care se confruntă cu dificultăți majore de export încă din luna martie.

Presiunea politică în Marea Britanie crește, de asemenea. Partidul Laburist, care guvernează în regiunile dependente de producția de oțel, se confruntă cu competiția Partidului Reform UK.

Aleșii văd vizita de stat ca pe o oportunitate de a demonstra progres în politicile industriale care protejează locurile de muncă interne și stimulează creșterea economică.

În cadrul acordului comercial din mai dintre Marea Britanie și SUA, oficialii au promis „discuții rapide” pentru implementarea cotelor pentru exporturile britanice.

Totuși, stabilirea efectivă a acestor cote a întârziat, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul liderilor din industrie. Chris Southworth, șeful Camerei Internaționale de Comerț din Marea Britanie, a avertizat că întârzierile „sporă incertitudinea, afectează perspectivele de creștere și amenință locurile de muncă asociate”.

Cerințele tehnice impuse de SUA — în special regulile „melt and pour”, care impun ca metalele să fie produse în țara de origine pentru a beneficia de reduceri de taxe — au reprezentat o provocare pentru exportatorii britanici. Tata Steel UK, cel mai mare exportator de oțel al țării către SUA, și-a închis uzina Port Talbot anul trecut și trece la cuptoare electrice mai ecologice, care sunt estimate să fie operaționale abia în 2027.

Între timp, compania a depins de importuri din India și Olanda pentru a-și menține livrările.

Oficialii sugerează că se pot implementa măsuri intermediare, cum ar fi o cotă redusă pentru a preveni intrarea oțelului din afara Regatului Unit, până la reluarea producției interne. Ambele părți par hotărâte să găsească un compromis practic care să rezolve aceste provocări logistice.

Un acord final privind tarifele la oțel ar putea avea efecte extinse. Din punct de vedere economic, ar stabiliza industria britanică a oțelului, ar proteja mii de locuri de muncă și ar crește încrederea investitorilor în sectoarele industriale.

Din punct de vedere politic, ar putea consolida poziția prim-ministrului Keir Starmer înaintea alegerilor regionale critice, demonstrând progrese concrete în diplomația comercială.

La nivel global, rezultatul poate influența relațiile SUA cu alți exportatori europeni și poate stabili un precedent pentru negocieri comerciale viitoare.

Analiștii sugerează că vizita de stat oferă o platformă ideală pentru anunțarea unei rezolvări, ambele guverne fiind dornice să profite de atenția mediatică pentru a prezenta un front unit.

Pe măsură ce oficialii britanici își continuă eforturile de lobby cu reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, actorii din industrie rămân optimiști că un aranjament final de cote va fi confirmat în timpul vizitei de stat, marcând un pas important în relațiile comerciale transatlantice.