Cârtița de 3.300 de tone a ajuns în România. Utilajul de 100 de metri va străpunge Carpații

Cel mai mare utilaj de forare utilizat vreodată pe un șantier de autostradă din România a ajuns în țară și urmează să fie folosit pentru realizarea unui tunel rutier prin Carpați, pe traseul viitoarei autostrăzi Sibiu–Pitești, a anunțat pe rețelele de socializare directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Cârtița mecanică de mari dimensiuni va fi folosită pentru săparea tunelului Poiana, parte a Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni, considerată cea mai dificilă porțiune a autostrăzii A1. Utilajul, comandat din China, reprezintă o premieră pentru infrastructura rutieră românească, fiind primul de acest tip folosit pentru un tunel rutier.

După sosirea în România, componentele au fost aduse pe o platformă industrială din Călărași, unde urmează să fie preasamblate înainte de transportul către șantierul montan. Transportul se va face cu vehicule agabaritice, având în vedere dimensiunile impresionante ale echipamentului.

Utilajul are o lungime de aproximativ 100 de metri, comparabilă cu cea a unui teren de fotbal, un diametru de peste 12 metri și o greutate de aproximativ 3.300 de tone. Doar achiziția acestuia a costat peste 20 de milioane de euro, la care se adaugă cheltuielile pentru transport și montaj.

Asamblarea completă pe șantier va dura aproximativ trei luni și va fi realizată de o echipă de circa 30 de specialiști. Pentru această etapă vor fi construite inclusiv structuri temporare, menite să permită montajul în siguranță al componentelor.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1,7 kilometri și va fi format din două galerii, fiecare cu câte două benzi de circulație. Este primul tunel rutier din România realizat cu tehnologia TBM, considerată una dintre cele mai eficiente metode pentru străpungerea masivelor montane.

După finalizarea etapelor de montaj, utilajul va începe să sape cu o viteză medie estimată la aproximativ 20 de metri pe zi. Întregul proces de forare este programat să dureze aproximativ 15 luni.

Managerul de proiect a explicat, într-o declarație acordată Știrilor Pro TV, modul de lucru al utilajului în timpul săpăturilor:

„Poarta frontală a TBM, care poartă denumirea de scut, va executa săpătura, pământul va fi transportat prin intermediul unei benzi transportoare, odată realizată săpătura se montează inele prefabricate care au 1,8 metri și este alcătuit din 9 segmente montate mecanizat”.

Această tehnologie permite consolidarea tunelului pe măsură ce avansează săpătura, reducând riscurile geologice și accelerând lucrările.

Secțiunea Cornetu–Tigveni, alături de lotul Boița–Cornetu, formează sectorul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești, prima autostradă care va traversa efectiv Carpații. Pe acest tronson, constructorul va realiza nu doar tunelul Poiana, ci și un număr impresionant de viaducte și poduri, în total peste 50 de structuri de artă.

Finalizarea acestui segment va permite, în premieră, circulația continuă pe autostradă de la Constanța până la Nădlac, pe o distanță de peste 850 de kilometri, transformând coridorul într-o rută strategică majoră pentru transportul rutier din România.