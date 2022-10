Cărțile vechi și prăfuite pot valora o adevărată avere. Zeci de mii de lei pentru un singur exemplar

Cărțile pot fi o investiție sigură și pot ajunge să valoreze zeci de mii de lei, mai ales dacă sunt vechi și nu au fost tipărite multe exemplare.

Este și cazul unei cărți românești care are o vechime de peste un secol. Proprietarul a decis să o vândă și a cerut o sumă uriașă în schimbul ei.

Carte de rugăciuni foarte rară

Este vorba despre o carte de rugăciuni, editată în anul 1901. Prețul la care a fost scoasă la vânzare este de nu mai puțin de 25.000 de lei. Cartea este atât de valoroasă deoarece este rară și a fost scrisă de Protopresviterul Calistrat Coca, un fost profesor de teologie și preot, care a trăit între anii 1854 și 1921.

El a avut o contribuție însemnată în ceea ce privește studiile în creștinism din România. Protopresviterul Calistrat Coca a scris mai multe manuale de religie, dar și cărți de rugăciuni, toate extrem de valoroase.

Cele mai scumpe cărți din lume

În lume, sunt cărți care valorează sute de mii de dolari, nu neapărat pentru că sunt vechi, ci mai degrabă pentru că sunt rare și au avut un impact uriaș asupra literaturii. Sunt extrem de cunoscute în întreaga lume.

Ediția princeps a cărții „The founders of the Western World: a history of Greece and Rome” (Fondatorii lumii occidentale: o istorie a Greciei și Romei) de Michael Grant costă peste 700.000 de dolari, potrivit Literary Hub.

A doua cea mai scumpă carte din lume este „1535 Coverdable Bible” (prima ediție a Bibliei publicată în limba engleză), iar prețul ei poate ajunge la 695.000 de dolari.

Pe locul al treilea în topul celor mai valoroase cărți este „O poveste de Crăciun”, a lui Charles Dickens, carte publicată pentru prima dată în anul 1843, cu ilustrații de John Leech. Prima ediție a acestei cărți valorează aproximativ o jumătate de milion de dolari, potrivit impact.ro.