International Ce avere are Channing Tantum. Actorul-producător se laudă cu zeci de milioane







Channing Tantum este unul dintre cei mai sexy bărbați de la Hollywood și nu se ferește să arate acest lucru și în filmele sale. Drept urmare unul dintre cele mai mare succese ale lui a fost Magic Mike.

Channing Tantum, ajutat de fizic în carieră

Actorul a devenit celebru pe la mijlocul anilor 2000. Atunci a primit două roluri, pe care le-a interpretat remarcabil, în Step Up și She's the Man, devenind instantaneu un idol al adolescenților. Însă alte francize l-au adus cu adevărat în atenția publicului larg. Este vorba despre filme precum Jump Street, trilogia Magic Mike și G.I. Joe. Performanțele sale dramatice din Foxcatcher și Logan Lucky au câștigat, de asemenea, aprecieri.

Filmele lui Tatum au încasat în mod colectiv peste 6 miliarde de dolari în încasări la box office la nivel mondial. După ce a devenit cunoscut ca actor, a devenit și un producător și regizor desăvârșit. Proiectele care i-au arătat că are potențial sunt Magic Mike și Dog. El a co-fondat companiile de producție 33andOut Productions și Free Association. Valoarea netă a lui Channing Tatum este estimată în prezent la 80 de milioane de dolari. Aceasta este dovada că e mai mult decât un actor de duzină.

Tantum este din nou singur

Ultimul rol în care acesta a apărut și a fost bine primit de critici a fost cel din Fly me to the Moon. Channing Tatum îl interpretează pe Cole Davis, un director de lansare al NASA care se confruntă cu o misiune spațială critică. Și cu o poveste de dragoste neașteptată cu Kelly Jones.

Performanța sa fondată oferă o ancoră pentru elementele capricioase și dramatice ale filmului, iar chimia sa de pe ecran cu Johansson a strâns laude. Dacă pe plan profesional, acesta excelează, pe plan personal, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Acesta numai ce s-a despărțit de fiica lui Lenny Kravitz, deși cei doi urmau să se căsătorească.