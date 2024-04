Carnea pe grătar, mai periculoasă decât fumatul. Un kilogram de friptură este echivalentul a 700 de țigări

Carnea pe grătar este cunoscută ca fiind una dintre cele mai sănătoase. Medicul Virgiliu Stroescu nu este de acord cu acest lucru, el spunând că ne expunem la mai multe riscuri gătind carnea astfel. El susține că friptura conține substanțe pro-cancerigene, care apar la temperaturi ridicate. Și cel care întoarce mititeii este expus riscului.

Medicul Virgiliu Stroescu spune că să pregătești carnea pe grătar nu este cea mai bună opțiune. Acesta a explicat că, în contact cu fumul degajat de cărbuni, carnea elimină o substanță periculoasă pentru organism. Persoanele care consumă friptură făcută e jar au un risc mai mare de îmbolnăvire cu cancer.

Carnea are grăsime care dă acizi grași. La rândul lor, aceștia dau substanțe toxice. Pe lângă toate acestea, carnea are în interior hormoni animali care, în contact cu fumul, elimină substanțe cancerigene. Printre acestea se numără nitriți, anime și nitrozamine, despre care medicul spune că sunt verificate ca fiind cancerigene. El mai explică și că un kilogram de carne pe grătar este mai periculoasă decât fumatul.

„Ați auzit de benzpiren. Este o substanță toxică care apare în momentul în care din carne începe să curgă grăsimea și cărbunii o accentuează. Un kilogram de carne pe grătar are cât 700 de țigări benzopiren, dacă luăm la kilogram. Dacă pui la gram sau la 1o grame, e cât șapte țigări. Asta e doar una dintre ele, are multe substanțe care sunt dovedite. Pentru ca acea carne să fie frumoasă, roz, ei bine, dacă nu am pune nitriți în carne, în toată carnea de pe toate galantarele, dacă nu-i proaspăt să lucrezi, se pun nitriți și ăștia, exact ca formolul, mențin aceeași culoare”, a explicat medicul Virgiliu Stroescu în cadrul emisiunii „Sănătate cu prioritate”.