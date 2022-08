Carne cu viermi pusă la vânzare de o shaormerie din București. Fast-food-ul a fost închis temporar și amendat

Controlul autorităților a venit în urma apariţiei în mediul online a unor imagini cu bunuri perisabile, improprii consumului, expuse spre vânzare în shaormerie.

„Marţi, poliţişti din cadrul Poliţiei Sectorului 2 – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanţi ai ANPC, au efectuat un control, în vederea stabilirii situaţiei de fapt, precum şi pentru verificarea activităţii de producţie, prelucrare, depozitare şi comercializare de produse destinate consumului general. În urma acestor activităţi, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 17.000 de lei, conform OG 21/1992 republicată, şi cu 2.000 de lei, conform OG 99/2000 republicată”, se precizează într-un comunicat emis de Poliția Capitalei.

În plus, au fost confiscate și retrase de la consum 187,7 kg de carne/produse din carne și produse alimentare perisabile.

Prin urmare, activitatea unității a fost oprită temporar, până la remedierea problemelor existente.

Imagini cu mâncarea ce conținea viermi a fost postată de rețelele de socializare

Carnea cu viermi pusă la vânzare a fost surprinsă în imagini de o femeie care a rămas șocată de ceea ce a văzut și a plecat imediat.

„Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi”, a scris clienta, care a publicat filmarea pe rețelele de socializare.

Controalele inspectorilor ANPC s-au înăsprit extrem de mult în ultima perioadă, în special odată cu venirea vremii și cu creșterea temperaturilor.

Astfel, la începutul lunii august, inspectorii ANPC au descoperit tone de carne şi alte produse expirate de trei ani, în urma unui amplu control realizat la Costineşti şi care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru în staţiune.

„Au fost găsite cantităţi importante de carne, cantităţi importante de mirodenii, cantităţi importante de murături, de multe materii prime în afara termenului de durabilitate minimală, asta însemnând câţiva ani, chiar dacă la mirodenii vorbim de trei, patru ani şi la produsele din carne putem vorbi de 2-3 ani de când ieşiseră în afara termenului de consum”, a afirmat atunci președintele ANPC, Horia Constantinescu.