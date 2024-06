Sport Carlo Ancelotti, în culmea fericirii după ce a câștigat o nouă Ligă a Campionilor







„Pare un vis, dar este realitate'', a declarat sâmbătă seara antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, după ce formaţia sa a câştigat Liga Campionilor învingând cu 2-0, în finala de pe Wembley, pe Borussia Dortmund.

„A fost un meci foarte dificil, ca de obicei. Ei au jucat mai bine în prima repriză, dar noi am fost mai buni în a doua. Aşa sunt finalele. Am reuşit să câştigăm, am avut un sezon fantastic. Rezistăm şi câştigăm, asta este istoria şi tradiţia clubului. Pare un vis, dar este realitate", a spus tehnicianul italian.

Carlo Ancelotii, declarații după un alt succes major cu Real Madrid

Antrenorul a spus că un rol important l-a avut şi unitatea jucătorilor.

"Există, desigur, calitatea fiecărui jucător, dar clubul este ca o familie. Avem un mediu grozav, lucrăm cu toţii împreună fără probleme, atmosfera din vestiar este una foarte bună. Mulţumesc clubului, mulţumesc băieţilor, au fost fantastici, nu a fost greu pentru mine să conduc această echipă în acest sezon", a adăugat Ancelotti.

Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oară trofeul Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Wembley din Londra.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a făcut o repriză secundă excelentă, impunându-se prin golurile marcate de Dani Carvajal (74) şi Vinicius Junior (83).

Aceasta a fost ultima ediţie a Ligii Campionilor în actualul format. Real Madrid deţine recordul de trofee în competiţie (inclusiv Cupa Campionilor Europeni), 15, câştigând ultimele nouă finale pe care le-a jucat. Madrilenii nu au mai pierdut o finală în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent din 1981.

Antrenorul italian Carlo Ancelotti deţine recordul de trofee, cinci, două cu AC Milan şi trei cu Real Madrid. De asemenea, el a câştigat de două ori competiţia ca jucător al lui Milan, conform Agerpres.