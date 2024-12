Social Incendiu puternic la o biserică greco-catolică. Pompierii sunt în alertă







Pompierii din Maramureș intervin astăzi, 29 decembrie, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la biserica greco-catolică din localitatea Crăciunești. Incendiul s-a produs la acoperișul bisericii greco-catolice din localitatea Crăciunești.

Incendiu la o biserică din Crăciunești

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara de intervenție și salvare de la înălțime, dar au fost alocate în sprijin alte două autospeciale de stingere din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus și a Gărzii de intervenție Bogdan Vodă.

La fața locului sunt și serviciile voluntare de pompieri din comunele învecinate.

O altă biserică a ars în ziua de Crăciun

Un alt incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de Crăciun la o biserică satul Cerbu din comuna argeșeană Albota. Acoperișul bisericii din Argeș a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Preotul care slujește la biserica din satul Cerbu a sunat la 112 în jurul orei 9:30, după care a intrat în biserică pentru a încerca să salveze o parte dintre obiectele de valoare din interior. Apoi, el a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon.

Localnicii spun că e blestem

„Au intervenit pompierii cu cinci autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și două ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu degajare mare de fum, la acoperișul lăcașului de cult, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Paramedicii SMURD au asistat o persoană de sex masculin, care prezenta atac de panică și intoxicație cu fum”, spun reprezentanții ISU Argeș.

Localnicii consideră că este un blestem. „Eram cu mama și în momentul în care eu am vrut să intru în biserică să pomenească pentru tata, am văzut fum și am spus ia foc. Așa de o zi mare. Suntem prea păcătoși ca să pot sa mai zic ceva”, spune un bărbat.