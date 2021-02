Care sunt faptele comise pe Facebook pentru care poţi răspunde penal 1. Falsul informatic.

Dacă cineva îi creează altcuiva un cont pe o rețea de socializare, fără permisiune este considerat fals informatic. Potrivit Codului penal: „Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani”.



2. Accesul ilegal la un sistem informatic. Codul penal califică accesul ilegal când cineva accesează un sistem informatic fără drept. Pedeapsa e închisoarea de la trei luni la trei ani sau amendă.

Dacă cineva intră pe profilul de Facebook al altcuiva, fără permisiunea persoanei din urmă, poate comite o faptă penală de acces ilegal la un sistem informatic? Da. Și nu doar acest lucru, dar, având în vedere existența unor elemente prin care accesul altor persoane decât titularul contului de Facebook e interzis (parola de Facebook), discutăm de o faptă agravată, pentru care se va aplica pedeapsa cu închisoarea de la doi la șapte ani.



3. Alterarea integrității datelor informatice.



Codul penal sancționează dacă modifică, șterge sau deteriorează date informatice ori restricționează accesul la acele date, fără drept. Pedeapsa e închisoarea de la unu la cinci ani, potrivit articolului 362 din Codul penal. Când cineva schimbă parola sau adresa de e-mail folosită de altcineva pentru a se conecta la Facebook, se consideră că are loc o restricționare a accesului la datele informatice relevante în cauză.4. Înșelăciunea.Potrivit Codului penal, înșelăciunea are la bază o inducere în eroare a altcuiva. S-a considerat că a avut loc o înșelăciune când cineva a creat o pagină de Facebook. Unde a mințit că oferă haine de o anumită marcă. La un preț cu mult sub cel de magazin. Cerând un avans înainte de livrarea produselor. Celor care au comandat haine și au plătit avansul, însă, nu le-a mai fost livrată comanda.