Care sunt cele mai așteptate filme din 2023. Telespectatorii vor avea la ce să se uite în anul care urmează

Primul serial așteptat din noul an va fi lansat în luna ianuarie. Este vorba „The Lying Life of Adults” (Viaţa mincinoasă a adulţilor). Este o adaptare după romanul omonim scris de italiană Elena Ferrantepublicat și publicat în 2019. Serialul va avea premiera pe platforma Netflix și va fi format din şase episoade în limba italiană. Povestea serialului este realizată în jurul unei tinere care se confruntă cu problemele adolescenței. Acțiunea este una specifică anilor 1990 din orașul Napoli.

Un alt film așteptat în luna ianuarie este „A Man Called Otto”. Premiera va avea loc pe 13 ianuarie și este o adaptare după romanul de succes al scriitorului Fredrik Backman publicat în anul 2012. Regia a fost realizată de suedezul Hannes Holm care a decis că este timpul unei versiuni hollywoodiene. Actorul care joacă rolul lui Otto este Tom Hanks. Romanul spune povestea unui bărbat morocănos care decide să se sinucidă. El nu reușește să facă acest lucru din cauza vecinilor săi care îi devin prieteni în cele din urmă.

Cei care sunt fanii cărților de fantezie se vor putea bucura de serialul „Lockwood & Co” începând cu 27 ianuarie. Seria este bazată pe mai multe cărți cu același nume scrise de Jonathan Stroud. Acţiunea serialului are loc în Londra şi îi are drept protagoniști pe trei adolescenţi vânători de fantome. Cei trei au început să urmărească, în timpul nopții, spiritelor morţilor care au invadat oraşul.

Filmele lunii martie din 2023

Pe micile ecrane este așteptată și pelicula „Knock At The Cabin”. Aceasta va fi difuzată începând cu trei februarie și este o ecranizare după romanul „The Cabin At The End Of The World” care a fost publicat în 2019 de autorul american Paul Tremblay. Filmul are în centrul acțiunii un cuplu gay, Andrew şi Eric şi fetiţa lor adoptată, Wen. Cei trei sunt luați ostatici când își petreceau vacanţa la o cabană.

La doar o lună mai târziu va fi ecranizat „Daisy Jones & The Six”. Serialul este așteptat de mai bine de patru ani de fani. Serialul este realizat dintr-o serie de interviuri care au fost făcute în stil documentar. Seria spune povestea unei trupe rock fictive din anii 1970 – Daisy Jones & The Six. Telespectatorii vor fi conduși în lunea anilor 1970. Tot în luna martie va fi lansat și „Wellmania”. Este vorba de ecranizarea unui memoriu publicat în 2017 de jurnalista Brigid Delany. În acest film sunt analizate mai multe obiceiuri privind wellnessul.

La sfârșitul lunii martie va apărea și filmul „Wool”. Este o adaptare după seria postapocaliptică „Silo”. Acțiunea filmului este plasată într-un viitor distopic. În acea perioară întreaga lumea stă într-un oraş subteran gigantic. Acesta s-ar întinde pe sute de kilometri.

Ce filme vor apărea în luna aprilie

Va fi lansată și pelicula „Salem’s Lot” în luna aprilie a acestui an. Este o ecranizare a celui de-al doilea roman publicat de specialistul genului horror Stephen King, în 1975. Filmul ar fi trebui ecranizat încă din acest an 2022, dar premiera a fost amânată pentru anul viitor. Data exactă nu a fost anunțată încă. Filmul îl are drept protagonist pe Ben Mears. Acesta revine în Jerusalem’s Lot, oraşul copilăriei sale. El rămâne stupefiat când vede că toți locuitorii au devenit vampiri.

„Are You There God? It’s Me, Margaret” este o ecranizare pe baza unui roman de Judy Blume publicat în 1970. Acest film va fi lansat în aprilie 2023, iar regia şi scenariul au fost realizate de Kelly Fremon Craig. Personajul principal al poveștii este Margaret Simon, o fetiţă de 11 ani care explorează noi sentimente și își face prieteni în perioada adolescenței.

„Killers of the Flower Moon” este o adaptare a volumului de nonficţiune „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”. Regia filmului a fost realizată de David Grann. Filmul ar trebui să aibă premiera în luna mai la Festivalul de la Cannes. Din distribuție fac parte nume mari din industri. Este vorba de: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro şi Brendan Fraser, în regia lui Martin Scorsese.

Care vor fi cele mai așteptat filme din vară

Pelicula „Harold and the Purple Crayon” va avea premiera în cinematografe pe 30 iunie. Filmul este adaptare a cărţii cu același nume pentru copii. Aceasta a fost publicată în 1955 de desenatorul american Crockett Johnson. Acțiunea se conturează în jurul unui băieţel care pleacă într-o misiune magică cu ajutorul creionului său.

Christopher Nolan revine cu un nou film care va atrage publicul. Este vorba de „Oppenheimer” care povestește viaţa şi activitatea fizicianului american J. Robert Oppenheimer care a fost supranumit „părintele bombei atomice”. El este unul dintre contributorii la Proiectul Manhattan realizat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Este important de precizat că este primul film biografic realizat de Nolan.

Filmele lunii septembrie

„The Last Voyage of Demeter” este bazat pe un singur capitol al romanului clasic Dracula. Filmul este preconizat că va fi lansat pe 11 august. În centrul acțiunii se află corabia Demeter care este bântuită de o prezență malefică. Pelicula este regizată de de Andre Ovredal. Printre actorii care au jucat în acest film se află David Dastmalchian, Aisling Franciosi şi Liam Cunningham.

Filmul lunii septembrie este „A Haunting in Venice”. Acesta va avea premiera pe marile ecrane pe 15 septembrie și este o continuare a peliculelor „Murder on the Orient Express” și „Death on the Nile”. Filmul se bazează pe romanul din 1969 al Agathei Christie Hallowe’en Party”. Filmul este regizat de Kenneth Branagh care joacă și personajul principal al filmului. Acțiunea se desfășoară în jurul detectivului Hercule Poirot care se află la pensie. Bărbatul este nevoit să afle cum a murit un invitat la o şedinţa de spiritism, potrivit Ziare.com.