Război din Ucraina a intrat în ziua 306. Bombardamente în ziua de Crăciun. Armata Kievului susține că a eliminat 70 de oifțeri ruși într-un atac

Forțele militare ruse au lansat mai multe atacuri cu rachete, în ziua de Crăciun, asupra unor localități civile din Ucraina. Informația a fost prezentată de Statul Major al Forțelor Armate ucrainene, relatează Kyiv Independent.

Astfel, conform sursei citate, trupele ruse au bombardat Kupiansk, regiunea Harkov, de peste 10 ori cu MLRS. De asemenea, au bombardat un total de 25 de așezări din regiune pe parcursul zilei. Rușii au folosit, conform informațiilor furnizate, muniție incendiară pentru a face pagube cât mai mari.

Cel puţin 70 de ofiţeri din Rusia au fost răniţi după un atac asupra unui post de comandă rusesc în regiunea Herson, potrivit forţelor armate ucrainene, citate de DPA. Conform sursei citate, numărul morților nu este cunoscut, dar cel puțin 70 de ofiţeri ruşi au fost răniţi după un atac al forţelor Kievului. Atacul a surpins o reuniune a ofițerilor ruși din localitatea Zabarino din regiunea Herson, a anunţat armata ucraineană.

De altfel, de la începutul acestui război, combatanţii ucraineni au atacat în mod repetat centre şi posturi de comandă ruseşti. Ei au reușit să le localizeze prin monitorizarea traficului radio sau a reţelei de telefonie mobilă. Mai mulţi ofiţeri de rang înalt au fost ucişi în astfel de atacuri.

Cu o zi înainte, un atac cu rachete rusești a făcut mai multe victime civile în orașul Herson, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume. Conform oficialilor ucraineni, bilanţul morţilor a crescut la 16, în timp ce alte 64 de persoane au fost rănite. Printre morţi figurează trei bărbaţi care curăţau terenul de mine. Ucraina a acuzat Rusia că a bombardat oraşul Herson, pe care Moscova îl capturase la scurt timp după începerea invaziei în ţara vecină pe 24 februarie.

De altfel, sirenele de alarmă pentru atac aerian au răsunat şi în ziua de Crăciun.

Improvised Ukrainian multiple rocket launcher at work at Bakhmut, Donetsk Oblast

The S-8 80mm rocket launcher system recuperated from a shot down Russian helicopter seems to have been mounted on the vehicle.

📹https://t.co/LhllHtRxNI pic.twitter.com/MVnN65bqfP

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2022