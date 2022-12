Sursa: Kjrstudio | Dreamstime.com

A murit solista Fleetwood Mac, care a lansat celebrele melodii „Don’t Stop”, „Say You Love Me”. Nu se cunosc cauzele morții

Cântăreața şi compozitoare de origine britanică al cărui talent remarcabil a cucerit inimile cu celebrele melodii Say You Love Me, You Make Loving Fun , Songbird, Everywhere și Don't Stop, a murit.