A murit celebrul actor din Top Gun şi Die Hard. Avea doar 66 de ani. A fost „un far de lumină și putere”. Foto

Clarence Gilyard, a cărui carieră s-a întins pe o perioadă de 30 de ani, a fost cunoscut după ce l-a interpretat pe Theo, hackerul informatic, în filmul de succes Die Hard, unde era adversarul lui Bruce Willis. Actorul a fost descris drept „un far de lumină și putere” de către colegii săi de la universitate. Clarence Gilyard Jr. a murit la vârsta de 66 de ani, după o lungă boală.

„Profesorul Gilyard a fost un far de lumină și forță pentru toți cei din jurul lui”, a spus președintele UNLV Heather Addison. „De câte ori îl întrebam cum este, el declara cu bucurie că este „Binecuvântat!” Dar noi suntem cu adevărat cei care au fost binecuvântați să-i fim colegi și studenți atâția ani. Vă iubim și vă vom simți lipsa, profesor G!”

Sad to hear of the passing of actor Clarence Gilyard Jr., best known for Die Hard, Top Gun, & Walker: Texas Ranger. Rest in Peace. pic.twitter.com/OslBRVWncd

— bobbynash (@bobbynash) November 29, 2022