Filmul Top Gun, o nouă lovitură: Maverick a bătut un nou record depășind 1 miliard de dolari în box office

După cum s-a raportat, TGM a depășit 1 miliard de dolari la nivel global în doar 31 de zile, marcând doar a doua oară când un film a atins astfel de cote în timpul pandemiei; și stabilind de departe cea mai mare încasare a lui Tom Cruise.

Cele mai vizionate filme

Între timp, cel de-al treilea film din Jurassic a lui Universal/Amblin face afaceri cu dinozauri, cu un weekend internațional de box office de 43 de milioane de dolari, care o propulsează la 747 de milioane de dolari la nivel global. JWD, care depășește 700 de milioane de dolari, îl face doar al șaptelea film care face acest lucru în timpul pandemiei. Totalul offshore până duminică este estimat la 443,8 milioane de dolari.

Printre noile apariții, Elvis de la Warner Bros are un început zdravăn de 20 de milioane de dolari de pe 50 de piețe de peste mări, pentru un debut global de 50,5 milioane de dolari. Minionii Universal/Illumination: The Rise Of Gru și-au început și lansarea internațională, numai în Australia, în acest weekend, cu 3,7 milioane de dolari pentru a ateriza înaintea Despicable Me 2 și foarte aproape de DM3 și Minions, precum și mai sus de deschiderea Lightyear de săptămâna trecută.

Filmul biografic regizat de Baz Luhrmann de la WB a ajuns la 20 de milioane de dolari în 50 de piețe. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și săptămâna trecută a jucat pentru expozanții europeni la conferința CineEurope de la Barcelona. Totalul IMAX a fost de 560.000 de dolari.

Câștiguri imense pentru Top Gun

Suma totală pentru această aventură este estimată la 1,006 miliarde de dolari în întreaga lume, inclusiv 521,7 milioane de dolari și 484,7 milioane de dolari din box office-ul internațional. Cu doar o scădere de 26%, Maverick a adăugat 44,5 milioane de dolari pe 65 de piețe în această sesiune.

În special, JWD este deja la 114,3 milioane de dolari în China, o piață care nu a fost foarte primitoare în ultimul timp pentru Hollywood. Este de departe cel mai bun titlu de studio din RPC până în prezent în 2022.

Completând Top 5, în spatele Chinei acum se află Mexic (39,7 milioane USD), Marea Britanie (33,4 milioane USD), Australia (18,5 milioane USD) și Franța (19 milioane USD), potrivit Deadline.