Într-o postare pe o rețea de socializare, Mădălina a scris că timp de 20 de ani a fost aruncată în niște relații pe care nu le-a avut niciodată. De această dată a a infirmat relația cu Nicolo Zaniolo. „A venit momentul să clarific lucrurile” a declarat ea.

Zvonurile au apărut mai întâi în presa italiană, la finalul anului trecut, iar cei doi le-au alimentat în momentul în care au schimbat mai multe mesaje prin intermediul rețelele de socializare, titrează digisport.ro.

Mădălina dă cărțile pe față

Ea a apelat și la doi avocați pentru a-și proteja imaginea și a publicat pe contul de Instagram un mesaj explicit în acest sens.

„În aceste zile, s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă.

Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori.

Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă.

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”, a scris Mădălina Ghenea, pe contul său de Instagram, care este urmărit de aproape un milion de persoane.