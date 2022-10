Care a fost, de fapt, ultima dorință a lui Ion Dolănescu. Dezvăluirile fiului său, Dragoș

Au trecut deja 13 ani de când interpretul de muzică populară Ion Dolănescu a murit lăsând în urma sa multă durere şi multe lucruri nerezolvate vu privire la moștenirea.

Mai exact, în toată această perioadă, Ionuț și Dragoș Dolănescu, au tinut-o numai în scandaluri şi procese deoarece nu au reușit să se înțeleagă în totalitate cu privire la averea tatălui lor. Recent, a fost deschis un dosar nou pe numele celor doi, asta după ce frații au decis să se lupte și pentru o casă din Capitală, cu un teren de 342 mp.

Dragoș Dolănescu, noi mărturisiri despre tatăl său

Ion Dolănescu a murit pe 19 martie 2009, dar înainte de a pleca din această lume a avut o dorință specială. Dragoș, fiul său, a povestit ce l-a rugat tatăl său să facă după moartea sa.

Dragoș Dolănescu și sora lui, Carla, au studiat în România în limba română, iar, mai târziu, amândoi au plecat să își continue studiile în Spania. Carla a urmat medicina, aidoma mamei lor, Margarita Valenciano.

„Eu am învățat limba română după ce am venit singur în România. Eram adolescent. M-am înscris la Liceul Cervantes. Mai târziu am început să vorbesc bine limba română. Tata mereu mi-a spus să nu uit limba română și să vorbesc și cu sora mea, Carla, care acum este medic în Spania. Carla a studiat în România și a locuit în strada Caimatei. Tata o iubea foarte mult”, a declarat Dragoș Dolănescu.

Mesajul (foto) marelui artist este impresionant: „Pentru Drăgoșică, cel mai cuminte și deștept copil. Te iubește tata și te rog să vorbești cu Carlita românește, mereu. Să nu ne uiți! Tata”.

Dragoș Dolănescu: „Tata a fost un geniu”

Dragoș Dolănescu a venit prima dată în România la vârsta de 15-16 ani. Fugise de acasă și a venit la tatăl său. Pe atunci, Dragoș nu știa limba română, decât câteva cuvinte pe care le-a învățat de la mama sa, Margarita Valenciano. Femeia studiase medicina în România și a devenit un reputat medic în Costa Rica.

„Pentru mine este o mare mândrie să știu că alți soliști îi interpretează piesele și că sunt difuzate, că nu sunt date uitării. Tata a fost un geniu. Când a plecat de acasă, din Perșinari, spre București, avea doar un caiet cu 117 cântece compuse de el, asta era toată averea lui. Primele trei zile le-a dormit în Parcul Cișmigiu, pe o bancă”, a spus Dragoș Dolănescu, potrivit viva.ro.