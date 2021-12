Scandal monstru la mormântul lui Ion Dolănescu: ”Copiii săi nici măcar nu știu unde este locul de veci. Dragoș a întrebat groparii”

Ion Dolănescu nu poate să se odihnească în liniște după ce un nou scandal a început în familia lui. Băieții interpretului îi vizitează foarte rar mormântul acestuia, chiar dacă au primit iubire, înțelegere și o avere colosală.

Ionuț Petrescu, fiul nerecunoscut de artist, ar fi singura persoană care s-ar ocupa de locul de veci al lui Dolănescu.

Scandal la mormântul marelui artist

Legenda muzicii populare s-a stins din viață pe 19 martie 2009. În timp ce o parte dintre apropiați l-au plâns zi și noapte, alții au fost preocupați de averea de un milion de euro. După ce băieții lui, Dragoș și Ionuț, au avut un scandal colosal pe moștenire, aceștia au ajuns să se certe și la cimitirul la care a fost înmormântat artistul.

Ionuț Petrescu a declarat că vine foarte des la mormântul tatălui său și că este singurul care se ocupă de locul de veci.

”Înaintea spectacolului, pe care îl aveam sâmbătă, am mers mai întâi la mormânt, am împodobit bradul, am făcut curățenie, am tămâiat, am spus o rugăciune și după aceea am plecat cu sufletul împlinit.

Băieții lui nu vin pe aici, doar eu aprind zilnic lumânări și aduc flori, indiferent de vreme. Nimic nu mă poate opri, nici măcar gerul”, a spus acesta.

Apropiații interpretului au mărturisit că băieții săi nu vin niciodată la mormânt și nici nu par afectați de moartea marelui artist.

”Mai mult, Dragoș, stabilit în Costa Rica, care a moștenit 500.000 de euro, s-a rătăcit în cimitir, acum doi ani, când a venit ultima oară în România.

A întrebat groparii unde e locul de veci al tatălui lui. Iar Ionuț vine aici doar pentru parastasul din luna martie. Ei nu au plătit pe cineva ca să aprindă o lumânare, doar Ionuț Petrescu, presupusul fiu al lui Ion Dolănescu, vine, seară de seară, ca să aprindă o lumânare”, potrivit Impact.