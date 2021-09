Scandalul banilor lui Ion Dolănescu. Schimb de replici între băieții artistului. „Eu a trebuit să fac rost de bani”/„Nu știe ce spune!”

În urmă cu 12 ani de zile, Dragoș Dolănescu și-a acuzat fratele că, după decesul părintelui, și-a însușit toți banii din casă. „Tata a ascuns în casa cea mare din București 1.800.000 de euro, iar Ionuț a luat toată suma!”. Dragoș mai susținea atunci că tatăl lui nu avea încredere în bănci și că de aceea a decis să își strângă averea “la saltea”, spunea Dragoș Dolănescu.

Ionuț Petrescu dezminte informațiile promovate de fratele său. „Nu a ținut niciodată banii în casă”

Contactat de reporterii impact.ro, Ionuț Petrescu, a negat poziția lui Dragoș Dolănescu. „Nu, Ion Dolănescu nu a ținut niciodată banii în casă. Doar la țară se țineau banii la saltea. Dragoș spune multe, dar, fapte? Ion Dolănescu nu strânsese mulți bani, nu era un zgârcit, dimpotrivă. De câte ori ieșeam pe afară îmi mai dădea bani de buzunar, pentru o prăjitură. Aveam tot ce îmi doream, la el în casă chiar nu duceam lipsă de mâncare, de bani, de nimic. El era topit după copii, flori și cățelușa Ledy”, a declarat Ionuț Petrescu.

Presupusul fiu al artistului a vorbit și despre petrecerile pe care regretatul cântăreț le organiza la propria locuință din București. „Nu se va mai naște artist precum marele Ion Dolănescu. Avea un suflet de înger, puțin spus deosebit. Le dădea mâncare și oamenilor sărmani de pe stradă. Și organiza chefuri în fiecare săptămână. Când era ziua lui de naștere sau a lui Ionuț Dolănescu, ținea petrecerea și câte trei zile, nici nu avea unde băga atâta lume, veneau peste 100 persoane în casa lui”, a precizat fiul cântărețului de muzică populară.

Tensiuni între băieții lui Dolănescu. „Pe mine nu m-a răsfățat”

Conflictul dintre băieții artistului pare că are rădăcini mai adânci decât la o primă vedere. Potrivit declarațiilor lui Dragoș, el nu a fost sprijinit financiar de tatăl său, pe când Ionuț era răsfățat. „Pe mine nu m-a răsfățat tata, ca pe fratele meu. Ionuț avea de toate, iar eu am fost nevoit să muncesc din greu, ca să mă întreţin. Am spălat vase, am cărat saci de ciment, cu cârca, în America, mă culcam târziu, munceam toată ziua ca să fac rost de bani pentru facultate”, a spus Dragoș Dolănescu.

Ionuț Petrescu a mărturisit că nu a vorbit de foarte mult timp cu fratele său, însă l-a lăudat, susținând că are un suflet „de aur”. Bărbatul a sugerat că îi dorește numai lucruri bune acestuia. „Cu Dragoș nu prea am vorbit. Din 2011 nu am mai păstrat legătura, îl urmăresc pe pagina lui de Facebook, văd că are succes ca deputat în Costa Rica. Dumnezeu să îi ajute să devină președinte, acolo.

Să știți că are un suflet de aur, deși toată lumea spune că are față de om dur. Dragoș n-a trăit în puf, a muncit în străinătate, ca să se întrețină, a fost foarte muncitor, D-zeu i-a ajutat să ajungă unde trebuia!”, a spus Ionuț Petrescu.