CARBON: Filmul care a cucerit Moldova ajunge și pe marile ecrane din România

Acțiunea filmului se desfășoară în Republica Moldova în anul 1992, în apropierea zonelor de conflict de pe Nistru. Povestea urmărește aventurile unui tânăr tractorist care, în dorința naivă de a-și construi o viață „normală” alături de iubita sa, pornește într-o călătorie periculoasă spre îndeplinirea visurilor.

Însă o descoperire sinistră transformă călătoria într-o serie de situații absurde, în care eroul se confruntă cu indiferența, lăcomia și prostia celor din jur. Prin această poveste tulburătoare, el învață lecția esențială a umanității și trăiește o experiență care îi schimbă viața.

Cel mai de succes film moldovenesc ajunge pe ecranele din România

Transilvania Film anunță premiera românească a filmului CARBON, regizat de Ion Borș, în cadrul TIFF (Transilvania International Film Festival). Proiecțiile speciale vor avea loc pe 14 iunie, la ora 20.00 și pe 16 iunie, la ora 12.00, la Cinema Victoria (Bulevardul Eroilor nr.51, Cluj).

Proiecția filmului CARBON la TIFF va fi însoțită de prezența regizorului Ion Borș și a echipei filmului, care vor participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Acesta este primul lungmetraj regizat de Ion Borș și a devenit cel mai de succes film moldovenesc al ultimei perioade, obținând un record la box office în Moldova și fiind primul film moldovenesc proiectat în cinematografele din România. Filmul a fost selectat ca propunere a Republicii Moldova pentru Premiile Oscar și a fost difuzat în peste 25 de orașe din 10 țări.

Ion Borș s-a născut pe 21 mai 1990 și a absolvit studiile de actorie la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Moldova, în anul 2013. Începând din 2017, el este fondatorul „Kantora Film Production”.

Primul său scurtmetraj regizat și produs, intitulat „Plus minus unu / One Less One More”, a avut premiera și a câștigat trei premii importante la RAVAC IFF, fiind de asemenea proiectat la Festivalul de Film Cottbus. Filmul a obținut premiul pentru cel mai bun debut internațional la „Huesca Film Festival” din Spania.

După proiecția de la TIFF, filmul „CARBON” va începe un turneu de promovare în țară și va fi disponibil în cinematografele din România începând cu data de 7 iulie.