I s-a înfipt o CĂPUȘĂ în picior și ce a urmat este înfiorător

Bloggerița Cristina Gheiceanu a mărturisit în urmă cu câteva zile a descoperit o căpușă înfiptă în gambă şi s-a ales cu o infecţie puternică care s-a extins pe picior.





Fosta prezentatoare TV a povestit cum a descoperit căpuşa: "La atingere am simtit o umflatura si o senzatie foarte neplacuta. M-am uitat si arata exact ca o alunita. Cand m-am uitat mai bine era de fapt o capusa, care era infipta in acea zona si deja umflata cu sangele meu, semn ca fost acolo mai mult de 24 de ore. Ce-i drept m-am panicat un pic, noroc ca era Ovidiu langa mine, care a reusit sa o scoata foarte bine, fara a o rupe. Intrucat auzisem cat de periculoase pot si capusele am fugit ambii la medic, ca sa intrebam ce avem de facut si ca sa vada medicul zona”, notează shok.md.

Se infectase deja cu Lyme - o afectiune bacteriana transmisa de căpuşă

Cristina a spus că a primit tratament cu antibiotic, deși în Elveția nu prea se practică asta. „Am terminat cursul de antibiotic, iar la doar 3 zile, zona in care fusesem muscata, s-a inrosit foarte tare. A doua zi pata rosie s-a extins, iar a treia si mai mult. Citisem deja pe internet ce inseamna asta, dar parca nu vroiam sa cred. Am fugit iarasi la medic, iar acolo dupa fata doctoritei mi-am dat seama si fara ca sa-mi spuna, ca era ceea la ce ma gandeam eu. Mi-a spus ca pata arata de parca as fi infectata cu Lyme, dar ca suta la suta nu poate sa-mi spuna, intrucat ar fi nevoie de o analiza de sange. Cert este ca aveam o infectie puternica, in corp”, a mai spus ea.

„Mi s-au dat 3 saptamani de antibiotic si mi-au spus ca sunt o norocoasa, pentru ca am depistat boala in prima faza, in care ea se trateaza usor. Nu la toti cei care au fost infectati apare acea iritatie pe piele”, a adăugat bloggeriţa. De subliniat că cei infectați cu Lyme, nu au nici un simptom și află de infecție abia după un timp. „Iar medicii depisteaza aceasta boala foarte greu, nu in zadar se numeste boala cu o mie de feţe”, a adăugat Cristina.

