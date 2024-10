International Cântărețul, Chris Brown, bun de plată. Un bărbat îi cere 16 milioane de doari pentru că l-ar fi agresat







Cântărețul de R&B este în prezent dat în judecată de Abe Diaw, care susține că Chris l-a agresat în afara unui club de noapte din Londra. În ciuda faptului că a fost notificat de două ori în urma procesului, Brown nu a răspuns nicicum acuzațiilor.

Cântărețul este implicat în alt scandal

Procesul a fost intentat inițial de către Diaw în octombrie 2023. El susține că incidentul de la clubul de noapte TAPE a avut loc în luna februarie a aceluiași an. Chris Brown l-ar fi lovit cu sticla de alcool în cap, iar apoi l-ar fi călcat pe picioare. Diaw spune că a suferit răni la cap, precum și ligamente rupte ale picioarelor în urma atacului. Reclamantul susține că are filmări ale consecințelor pentru a-și susține pretențiile.

Cu aparenta reticență a lui Brown de a răspunde la proces, Diaw caută să obțină despăgubiri de la el. Drept urmare cere 16 milioane de dolari pentru rănile și suferințele sale. Averea netă a lui Chris este estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari, pe care a strâns-o prin cariera muzicală de succes, rolurile de actor și diverse afaceri. Pe lângă muzica sa, Brown a câștigat și bani din actorie. Acesta a apărut în filme precum Stomp the Yard și Think Like a Man.

Scandal după scandal

În ciuda bogăției sale substanțiale, finanțele lui Chris au fost adesea umbrite de numeroasele scandaluri. Cel mai notoriu este cel din 2009, când a fost arestat pentru agresarea iubitei de atunci, Rihanna. El a fost condamnat atunci și a primit și un ordin de restricție. De asemenea a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității. În 2016, el a fost arestat sub suspiciunea de atac cu o armă mortală, după ce o femeie a susținut că a amenințat-o cu un pistol.

El s-a confruntat cu numeroase procese pentru presupuse agresiuni. Inclusiv unul în 2018, când o femeie a intentat o acțiune civilă susținând că a fost agresată sexual la o petrecere la el acasă. Acel caz a fost în cele din urmă soluționat în afara instanței, se pare că pentru o sumă de șapte cifre. El a fost dat în judecată și de fosta lui menajeră după ce câinele său ar fi atacat-o, rezultând răni grave.