Când vom trece Carpații pe autostradă. Toate tronsoanele de pe Sibiu-Pitești sunt în lucru, anunță ministrul

Cel mai mare contract de infrastructură din România colaborează cu un constructor italian, care lucrează deja la tronsonul dinspre Pitești al aceleași autostrăzi. Cu toate astea, a fost anunțată o întârziere din cauza pandemiei de COVID, prețurilor materialelor de construcții și războiul din Ucraina.

Între Sibiu și Boița, compania austriacă Porr anunță că șoferii se pot bucura de autostradă în acest an.

Deschiderea circulației pe primul tronson al autostrăzii A1 Sibiu – Pitești are „șanse maxime” să se producă până la final de an. Și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu are speranțe mari.

Asociația Pro-Infrastructura a declarat că Porr nu trebuie ”să se culce pe o ureche”.

„Autostrada A1 Sibiu-Pitești Secțiunea 1 a ieșit bine din iarnă. Cei 13,17 km dintre Sibiu și Boița arată promițător la începutul primăverii și avem șanse maxime să circulăm până la final de an”, susținea Asociația Pro Infrastructura în luna martie. De atunci, însă lucrările au ajuns la aproape 70% procent de execuție.

Când va fi gata autostrada

Contractul pentru A1 Sibiu – Boița a fost semnat cu constructorul austriac PORR în 14 aprilie 2019 pe suma de aproape 613 milioane lei fără TVA, cu 12 luni perioadă de proiectare, 36 de execuție și 10 ani garanție.

Ordinul de începere aferent proiectării a fost dat în 29.05.2019, iar cel pentru lucrări în 30.03.2020. Așadar, termenul de finalizare din acte este fix peste un an.

„Dar deschiderea traficului este perfect fezabilă în 2022, poate chiar în octombrie-noiembrie, astfel încât șoferii să scape de corvoada traversării zonei Tălmaciu-Veștem, iar localnicii să poată respira aer (mai) curat”, spune Pro Infrastructura.

Date A1 Sibiu – Boița – 13,17 km

Constructor: Porr Construct

Valoare: 613 mil lei (cca 127 mil euro)

Contract semnat: aprilie 2019 (12 luni proiectare + 36 luni execuție)

Începere lucrări: aprilie 2020 (ordin de începere pe 30 martie 2020)

Termen finalizare: martie 2023

Secţiunea 2 Boiţa-Cornetu

Lucrarea va fi făcută de Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret.

Secțiunea Boița – Cornetu va costa aproape un miliard de euro (4,250 miliarde lei, fără TVA), din fonduri europene.

Cu o lungime de 31,33 km, Secţiunea Boiţa-Cornetu va fi gata în anul 2027. Responsabiolii au la dispoziţie 18 luni pentru proiectare şi 50 de luni pentru execuţie, scrie Agerpres.

Construcția va cuprinde 49 de poduri şi viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 metri şi 1.590 metri (lungime totală de 4.920 m), un ecoduct pentru mamifere mari în zona localităţii Lazaret, panouri fonoabsorbante în zonele în care traseul trece în apropiere de localităţi sau de arii protejate şi aliniamente de arbori în dreptul localităţilor, pentru reţinerea poluanţilor atmosferici.

Date A1 Boița – Cornetu – 31,33 km

Constructor: Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret

Valoare: 4,250 miliarde lei, fără TVA (cca 850 mil euro)

Contract semnat: aprilie 2019 (12 luni proiectare + 36 luni execuție)

Începere lucrări: aprilie 2020 (ordin de începere pe 30 martie 2020)

Termen finalizare: martie 2023

Date A1 Cornetu – Tigveni – 37,4 km. Aceasta va fi finalizată în 2027.

Constructor: Astaldi/WeBuild

Valoare: 5,32 miliarde lei, fără TVA (cca 1 miliard de euro)

Contract semnat: mai 2022 (12 luni proiectare + 45 luni execuție)

Începere lucrări: ?

Termen finalizare: decembrie 2027

Date A1 Tigveni – Curtea de Argeș – 9,86 km

Constructor: Porr

Valoare: 1,67 miliarde lei, fără TVA (cca 334 mil. euro)

Contract semnat: noiembrie 2021 (16 luni proiectare + 44 luni execuție)

Începere lucrări: martie 2022

Termen finalizare: martie 2027