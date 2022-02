Vestea momentului pentru şoferi! Vor scăpa de obstacolele în trafic. „Anul acesta ar trebui să fie gata”

Aplicația a fost inițiată de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii vor putea atenționa alte persoane de pericolele din trafic, iar responsabilii drumurilor vor încerca să rezolve problema într-un timp foarte scurt.

Platforma va fi asemenatoare cu celelalte aplicații, dar va avea parte de o serie de noi surprize. Șoferii pot afla problemele de pe autostrăzi și drumurile naționale, în total 17 mii de km. Va fi o modalitate perfectă pentru românii care își doresc să comunice cu angajații CNAIR.

„Se va numi Punctul Național de Informații și va oferi informații pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România. Fiecare cetățean care va dori să afle informații va putea intra pe această hartă și va vedea ce se întâmplă pe un anumit sector de drum. Anul acesta ar trebui să fie gata”, a spus un reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Șoferii scapă de problemele în trafic

„Ideea este bună că acolo unde sunt gropi și reparații este și trafic mare, nu? Decât să stai blocat o oră în trafic acolo unde se lucrează…”, spune un taximetrist.

Șoferii vor putea scăpa de gropi, carosabil deteriorat, marcaje lipsă, zone cu vizibilitate redusă, zone de accident sau lucrări rutiere. Reprezentații Ministerului Transporturilor au declarat că această aplicație îi va putea ajuta pe șoferi să ocolească problemele, iar responsabilii se pot ocupa de obstacole.

„Dacă tot ne apucăm să facem o aplicație de la zero, trebuie s-o facem în primul rând bine din capul locului, de către niște profesioniști. După ce ai făcut aplicația trebuie să o promovezi. Dacă n-o promovezi este o ocazie perfectă să șifonezi niște bani publici și doar să stai cu o aplicație la sertar pe care n-o folosește nimeni”, a declarat președintele executiv al Asociației Pro Infrastructură.

Șoferii pot vedea o hartă despre programele de construcții și rutele alternative pe site-ul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică – CESTRIN.RO. Compania de drumuri anunță informații despre starea drumurilor, dar și despre obstacolele din trafic. Această opțiune este disponibilă doar pentru furnizorii de servicii de transport și autorități.