Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că în această iarnă sistemul de termoficare va face multe probleme locuitorilor Capitalei. Acesta a declarat că urmează 3 luni grele pentru locuitorii racordați la rețeaua de stat, potrivit Gandul.

„Am spus că o să fie sute de avarii”

Primarul recent ales a precizat foarte clar ceea ce poate face în acest moment de la nivelul poziției pe care o ocupă. “A fost o campanie electorală dificilă, dar niciodată nu am spus că din secunda în care o să preiau mandatul, iar asta s-a întâmplat în urmă cu o lună jumătate, o să se rezolve instant chestiunea apei calde. Tot ce am promis a fost că, în situația în care o să fie avarii, și am spus că o să fie sute de avarii, o să acționăm cât se poate de repede și că o să fim mult mai receptivi în a răspunde la telefon oamenilor care încearcă să afle de ce nu au căldură și apă caldă”.

“Calitatea rețelei de apă caldă s-a redus!”

Fondurile alocate în ultimii ani pentru remedierea acestei probleme au fost insuficiente, a spus edilul Capitalei, motiv pentru care calitatea rețelei de apă caldă s-a redus.

“Eu sunt un om serios, sunt în spațiul public de 10 – 15 ani, niciodată nu am spus că voi face ceva ce nu se poate face. Din păcate, s-a neglijat problema aceasta, în special în ultimii ani. Nu s-au alocat bani și toți banii s-au dus pe o parte din subvenții și atunci calitatea rețelei de apă caldă s-a redus, în sensul că găurile au crescut și am ajuns să pierdem tot mai multă apă. Pierzând mai multă apă, scade presiunea și nu mai ajungem la temperatura pe care noi o punem”, a explicat Nicușor Dan.

“Urmează 3 luni cum au fost ultimele două săptămâni”

“Umează 3 luni pentru bucureșteni cam cum au fost ultimele două săptămâni. Din păcate. În ultima săptămână am avut o avarie majoră Elcen, sectoarele 2 și 3 au suferit de sâmbătă dimineața până în seara aceasta. Sper ca în seara asta să fie în parametri optimi. Fiind așa multe găuri pe rețea, Elcen ca să compenseze trebuie să lucreze cu un motor turat la maximum”, a declarat, în urmă cu două zile, primarul general al Capitalei, la Digi 24.