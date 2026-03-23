Când se declară situația de criză pe piața țițeiului și ce prevede cadrul legal în România

Guvernul României a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care va declara situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Măsura vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili și al presiunilor asupra economiei. Dincolo de decizia politică, cadrul legal care reglementează aceste situații este unul clar definit, iar activarea mecanismelor de criză se face în condiții precise.

Pentru a înțelege când și cum poate fi declarată o astfel de situație, trebuie analizate principalele acte normative în vigoare.

Conform Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și produse petroliere, situațiile de criză sau de urgență sunt gestionate de autoritatea competentă desemnată la nivel național. Aceasta are rolul de a constata existența unei disfuncționalități majore în aprovizionare și de a activa mecanismele de intervenție.

Legea prevede explicit că, „în situația constatării unor situații de urgență deosebită sau de criză locală, autoritatea competentă declară situația de urgență deosebită sau, după caz, situația de criză locală și pune în aplicare planul și procedurile de urgență și informează Comisia Europeană”.

Această prevedere arată că declararea crizei nu este o decizie arbitrară, ci una bazată pe evaluări tehnice și pe existența unor perturbări reale în lanțul de aprovizionare.

Un alt act normativ esențial este Hotărârea de Guvern nr. 795/2018, care aprobă Planul de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere.

Potrivit acestui document, criza locală este definită prin apariția unor evenimente majore precum:

calamități naturale

dezastre

conflicte

alte evenimente excepționale

Acestea trebuie să producă o întrerupere a aprovizionării cu țiței sau produse petroliere pe teritoriul României.

Un aspect important este că legislația precizează că aceste situații sunt, în mod tradițional, de natură non-economică, ceea ce înseamnă că simpla creștere a prețurilor nu este, în mod clasic, suficientă pentru a activa mecanismul de criză. Totuși, efectele economice pot determina autoritățile să intervină prin alte instrumente, inclusiv ordonanțe de urgență.

HG nr. 795/2018 introduce și noțiunea de „situație de urgență deosebită”, care se referă la perturbări majore ale aprovizionării la nivelul Uniunii Europene.

Aceasta este definită ca fiind rezultatul unor evenimente precum:

crize internaționale

conflicte

întreruperi majore în lanțurile de aprovizionare

În astfel de cazuri, mecanismele de intervenție pot fi coordonate la nivel european, iar statele membre sunt obligate să colaboreze și să comunice măsurile adoptate.

În situații de criză sau de urgență, cadrul legal permite adoptarea unor măsuri excepționale. Conform HG nr. 795/2018, Guvernul poate decide:

limitarea cererii de produse petroliere

restricționarea vânzărilor către populație

raționalizarea consumului

utilizarea stocurilor de urgență

Mai mult, în cazuri extreme, dacă există o situație de urgență la nivel intern stabilită inclusiv cu implicarea Comisiei Europene, Guvernul poate decide interzicerea temporară a exporturilor de țiței și produse petroliere din stocurile minime ale României.

Totodată, legislația permite intervenții asupra prețurilor. Articolul 13 din HG nr. 795/2018 prevede că, în funcție de gravitatea situației, pot fi adoptate măsuri temporare pentru „combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora”, cu respectarea legislației concurenței.

Un alt element important al cadrului legal este Ordonanța de Urgență nr. 33/2023, care modifică reglementările privind comercializarea benzinei și motorinei.

Aceasta stabilește că, începând cu 1 iunie 2023, operatorii economici trebuie să comercializeze benzină cu un conținut de biocarburant de minimum 8%. Măsura are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În context de criză, autoritățile pot ajusta aceste cerințe, așa cum reiese și din comunicatul Guvernului, care prevede reducerea cantității de biocarburant pentru a scădea prețul final al carburanților.

Hotărârea de a declara situația de criză pe piața țițeiului intervine pe fondul creșterii prețurilor la combustibili și al presiunilor asupra economiei. Grupul de lucru convocat de premierul Ilie Bolojan a analizat impactul acestor evoluții și a decis activarea mecanismelor legale disponibile.

Conform comunicatului oficial, „se va adopta o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației”.

Tot documentul precizează că măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire, și vor include limitarea adaosului comercial și controlul exporturilor.