Când expiră pasta de tomate și care este pericolul la care ne expunem dacă nu o aruncăm

Unele alimente sunt foarte periculoase dacă sunt consumate după perioada de expirare, printre ele se numără și pasta de tomate. Medicii și nutriționiștii au declarat că pasta de tomate nu miroase urât după ce expiră, dar că oamenii riscă să se îmbolnăvească dacă nu o mănâncă la timp.

Indiferent de termenul de valabilitate, pasta de tomate trebuie consumată în cel mult 5 zile după ce a fost deschisă. Și șunca presată trebuie aruncată la 5 zile de când s-a deschis pachetul, în special dacă feliile au devenit lipicioase sau dacă simțiți un miros asemănător cu al amoniacului sau al drojdiei.

Medicii au mai declarat că și usturoiul tocat se strică în câteva ore și că ajunge să se mucegăiască.Și maioneza se strică repede. Un borcan de maioneză desfăcut trebuie consumat în cel mult două luni.

Ei au spus și că bacon crud trebuie gătit în cel mult 48 de ore de la cumpărare, potrivit Playtech.

Alimente care pot fi consumate și după expirare

Cu toate astea, există și alimente care pot fi consumate după expirare. Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvăluit care sunt produsele pe care le putem păstra mai mult timp.

„Societatea de supraconsum în care trăim ne pune la dispoziție o supraofertă alimentară care vrem- nu vrem duce în final la risipă alimentară. În plus termenul de valabilitate al produselor este din ce în ce mai scurt, prin urmare tone de mâncare ajung la coșul de gunoi chiar dacă puteau fi încă consumate

Avem capacitatea să facem diferența dintre un produs bun pentru consum și unul stricat dacă ne folosim simțurile. Mirosul gustul și chiar aspectul unui preparat sunt indicatori ai calității. Produsele fermentate și mucegăite pot fi chiar benefice, având în vedere efectul lor probiotic- brânza cu cat e mai «împuțită», cu atât e mai interesantă”, a scris Mihaela Bilic în postarea de pe Facebook.

Nutriționista a explicat și cum trebuie să păstrăm alimentele pentru a nu se strica.

„E bine de știut că un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare, cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acid și mai acrișor tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat (chiar dacă are o peliculă albă), iar pastele făinoase și orezul până la 2 ani. Mierea nu se strică niciodată, cel mult se zaharisește și atunci trebuie pusă în apă caldă. Până și produsele congelate au termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Conservele (cu condiția să nu fie bombate) și laptele UHT se păstrează timp îndelungat și pot fi consumate până la 2 ani după expirare”, a mai scris Mihaela Bilic.