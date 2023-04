Când a debutat Dragnea, de fapt, în arta culinară. O poveste cu trei femei și un proiect politic. Video

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a făcut peste 200.000 de vizualizări cu mâncarea de păstăi galbele a cărei rețetă a prezentat-o pe canalul său de YouTube. Intitulat „Bucătăria de acasă” canalul lui Dragnea își propune să promoveze rețete de mâncare românească, sănătoasă. Iar pentru aceasta, fostul lider al PSD a anunțat că nu se va limita doar la a prezenta ingredientele ci și beneficiile acestora pentru organisum.

La prima rețetă, el explicat că principalul ingredient, fasolea galbenă păstăi, conține vitaminele A și C, potasiu, acizi gaşi, dar şi „mangan”. Deaspre acesta din urmă, politicianul bucătar spune că ar favoriza „creşterea activităţii hormonale, ajută fertilitatea la bărbaţi şi la femei previne pierderea sarcinii”.

După aflarea veștii că Liviu Dragnea s-a apucat de gătit, pe YouTube, curiozitatea sau chiar interesul pentru rețetele sale de acasă au atras peste 200.000 de persoane în mai puțin de 24 de ore.

Liviu Dragnea vorbește despre politică în bucătărie

Iar acest lucru i-a făcut pe mulți să spună că lansarea noului canal culinar ține de strategia lui Liviu Dragnea de a-și relansa cariera publică. De atlfel, nu ar fi prima oară când acesta amestecă gastronomia cu politica. A făcut-o și de Crăciun, în emisiunea Ancăi Alexandrescu, când și-a prezentat noul partid, al cărui nume nu l-a dezvăluit, la o porție de varză călită cu cârnați.

Lăsat pe dinafara Alianței pentru Patrie (APP), de bunul său fost prieten Codrin Ștefănescu, Liviu Dragnea spunea că va prezenta un nou program de salvare a României

„Eu anul viitor o să prezint programul de salvare a României. O să-ncep să-l prezint public, domeniu cu domeniu”, spunea Liviu Dragnea la momentul respectiv.

Iar acum, cu noul canal de gătit, n-ar fi exclus să-l vedem pe Dragnea prezentându-și programul, nu doar domeniu cu domeniu, ci și rețetă cu rețetă.

Alianța cu Diana Șoșoacă la o farfurie de varză cu cârnați

Și tot atunci, în fața farfuriei de varză călită cu cârnați, Liviu Dragnea se arăta interesat de o alianță cu Diana Șoșoacă pe care o descria drept sinceră, deși cu gura mare.

„Dintre toți politicienii care tulbură apele, care sunt pe Facebook, pe la televizor, mă refer la cei care-și zic patrioți, singurul politician sincer în patriotism e Diana Șoșoacă. Nu e feblețea mea – către Anca Alexandrescu – Am zis și la tine la emisiune, prea mult zgomot. Pe de altă parte, are și ea dreptate. Dacă nu făcea mult zgomot, n-o lua nimeni în seamă. Nu o judec eu. Am văzut la ea sinceritate. La restul, nici vorbă!”, o lăuda Liviu Dragnea pe senatoare.

Acum, cu noul canal de gastronomie, Liviu Dragnea ar putea să o invite pe Diana Șoșoacă pe canalul său de YouTube și să-i facă o propunere de colaborare în direct, în timp ce fac schimb de rețete culinare.

Cum se numește noul partid al lui Dragnea

Liviu Dragnea a anunțat cum se va numi noul său partid în luna februarie, tot în emisiunea Ancăi Alexandrescu. Este votrba despre „România Suverană” o formațiune ce va fi condusă de Carmen Dan, fostul ministru de Interne în guvernarea PSD 2016 – 2019.

„Președinte trebuie să fie un om în care eu am încredere totală din punctul de vedere al patriotismului, al onestității, al capacității de a înțelege un program de guvernare și de a-l pune în practică și al capacității de a putea să discute cu oamenii”, a declarat Dragnea la postul de televiziune Realitatea Plus.

Deși au trecut trei luni de la anunțul pe care îl făcea de Crăciun, se pare că noul partid nu a fost înregistrat oficial. Acest lucru se datorează unuia dintre membrii fondatori care au făcut apel la hotărârea inițială de înregistrare a formațiunii. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București și are termen pe 25 aprilie. Iar până atunci, când va reveni oficial în jocul politic, Liviu Dragnea mai are timp să prezinte câteva preparate.