De ce nu vrea Diana Șoșoacă să slăbească. Nu ar mai reuși la fel de bine să se impună în fața forțelor de ordine. „Dai impresia de forță”

Senatoarea s-a îngrășat foarte mult în pandemiei, iar asta a afectat-o foarte mult, motiv pentru care a vrut să dea jos kilogramele acumulate. Numai că, între timp s-a răzgândit și asta pentru că, doar așa ar reuși să le țină piept jandarmilor cu care a intrat adesea în altercații.

Diana Șoșoacă nu ar mai intimida jandarmii la proteste dacă slăbește

Referindu-se la aspectul ei fizic, Șoșoacă a spus: „Nu mă mai interesează, asta sunt. Închipuiți-vă cum eram eu înainte, o tipă slabă, în fața unor jandarmi, spunându-le: Pleacă de aici. Mihai Racea, un foarte bun prieten de-al meu, avocat, i-am spus că mă apuc de slăbit și el mi-a spus:-Cum arată Șoșoacă slabă în fața jandarmilor? Nu slăbi acum”.

Ea a continuat și a spus că nu o interesează aspectul unei femei, indiferent dacă este slabă sau grasă. Ea a punctat că nimeni nu este perfect în exterior, iar omul adevărat este cel din interior.

„Nu am nimic nici cu femeile slabe, nici cu alea grase, am cu bărbații grobieni și misogini. Toți avem câte o problemă, un ochi mai mic, un picior mai scurt etc. toți avem ceva care arată imperfecțiunea, pentru că perfect e doar Dumnezeu. Dacă stai să judeci omul după felul în care arată, înseamnă cu n-ai înțeles nimic în viața asta și ești gol de conținut”, a subliniat aceasta, potrivit știripesurse.ro.

Senatoarea, puternic afectată de ceea ce se scria despre ea

Diana Șoșoacă a mai dezvăluit că soțul ei i-a fost alături în toate momentele în care citea despre ea în presă tot felul de minciuni sau atunci când oamenii o jigneau pentru felul cum arată.

„De câte ori citeam, mă lua în brațe, îmi lua fața între mâini și îmi spunea așa: Tu ești Diana mea, a noastră, cel mai minunat om, cel mai bun avocat, cel mai bun militant pentru drepturile oamenilor. Nimic nu te poate întoarce din drumul ăsta. Tu nu ești așa. Nu te poate afecta ceva ce nu este adevărat”, a spus senatoarea.