Statuile reginelor Victoria și Elisabeta din Canada au fost dărâmate, de ziua Canadei, sărbătorită pe 1 iulie. Manifestațiile au avut loc în contextul în care, în ultimele săptămâni, au fost descoperite 1.000 de morminte ale copiilor indigeni nemarcate în apropierea școlilor rezidențiale din Occident.

Protestatarii au cerut anularea Zilei Canadei, sărbătorită pe 1 iulie, care marchează fondarea statului de către coloniile britanice în anul 1867.

Protestatarii au condamnat acțiunile Guvernului în contextul în care, recent, au fost descoperite morminte ale copiilor indigeni care nu erau marcate. Peste 150.000 de copii indigeni canadieni au fost despărțiți de familiile lor și, ulterior, obligați să studieze. Acțiunile de acest fel au fost cele mai frecvente în secolele XIX și XX.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 6.000 de minori și-au pierdut viețile în timp ce frecventau aceste unități școlare. 1.000 dintre acestea au fost descoperite în gropi de gunoi comune. Copiii au fost supuși unor condiții de trai extreme, fiind abuzați sexual și înfometați. Elevii au fost, de asemenea, găzduiți în spații prost încălzite și insalubre, notează The Guardian.

Regina Victoria, monarh al Marii Britanii, Canadei și a altor spații în perioada 1837-1901 (anul în care a murit – n.r.), a fost, alături de Regina Elisabeta, o figură reprezentativă în istoria colonială a țării.

Reprezentanții Casei Regale a Marii britanii au negociat primele tratate cu națiunile indigene din Canada, de unde și revolta cetățenilor americani.

Protestatarii au acționat joi, 1 iulie, când Ziua Canadei a fost anulată. Statuia de la legislatura din capitala Manitoba, Winnipeg, a fost răsturnată, după ce protestatarii, îmbrăcați în portocaliu pentru a-i onora pe copiii indigeni, au stropit statuia Reginei Victoria cu vopsea roșie.

