S-a stins fulgerător o legendă a fotbalului german. Campionul mondial Andreas Brehme a murit

Campionul mondial la fotbal Andreas Brehme a murit. Anunțul a fost confirmat de mai multe publicații germane. Cauza morții sale ar fi de natură medicală. Mai exact fundașul stânga suferea de probleme cardiace.

Fotbalul german a pierdut încă un jucător legendar. Este vorba despre Andreas Brehme care a murit din cauza unor probleme cardiace. Campionul mondial din anul 1990, s-a născut în 1960 și avea doar 63 de ani la momentul decesului. Publicația sportivă Kicker a confirmat moartea fostului internațional german. La fel și Bayern Munchen, club cu care Andreas Brehme a câștigat titlul în Bundesliga.

Andreas Brehme a fost cel care a adus titlul de campioană mondială pentru Germania în anul 1990. El a marcat, din penalty, golul victoriei în finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei lui Diego Armando Maradona.

Campionul mondial din anul 1990 a fost un jucător emblematic pentru Germania acelor vremuri. Andreas Brehme ajucat pentru Bayern Munchen, cu care a ajuns campion în Bundesliga, pentru Inter Milano, dar și pentru Kaiserslautern.

Andreas Brehme s-a lansat la HSV Barmbek-Uhlenhorst și a jucat apoi la FC Saarbrucken, FC Kaiserslautern, Bayern Munchen, Inter Milano, Real Zaragoza și din nou FC Kaiserslautern. Aceasta a fost ultima echipă de unde campionul mondial s-a retras în anul 1998. În CV-ul său sunt trecute mai multe titluri de campion în Bundesliga (cu Bayern Munchen în 1987 și cu FC Kaiserslautern în 1998) și în Serie A (cu Inter Milano în 1989).

El a avut 86 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat 8 goluri. A jucat pentru Germania între anii 1984 și 1994. Andreas Brehme a ajuns vicecampion mondial în 1986, când Germania a pierdut finala în fața Argentinei lui Maradona. În 1990, jucătorul german avea să-și ia revanșa, tot în fața Argentinei. El a înscris singurul gol al finalei Cupei Mondiale din Italia, aducând trofeul în tabăra germană.

În 1990, campionul mondial a încheiat pe locul 3 în clasamentul pentru Balonul de Aur.

Moartea lui Andreas Brehme a căzut, fulgerător, la aproximativ o lună după decesul lui Franz Beckenbauer (7 ianuarie). Acesta din urmă a fost antrenorul echipei naționale a Germaniei care s-a impus la Campionatul Mondial din 1990.

Franz Beckenbauer, cunoscut drept „Kaiserul” a fost unul dintre cei mai eleganți jucători de fotbal din istoria Germaniei. Porecla, în traducere, Împăratul, i-a fost dată pentru stilul de joc, dar și pentru calitățile sale de lider. Kaiserul a murit la vârsta de 78 de ani după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate pe o perioadă îndelungată.

A fost campionul mondial al Germaniei, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Franz Beckenbauer a obținut titlul mondial în 1974 ca jucător al naționalei, Ulterior, ca antrenor a mai luat o cupă mondială, după o finală cu Argentina lui Maradona în 1990.

Rest In Peace, Andreas Brehme. 🕊️

Scorer of the 1990 World Cup winning goal for Germany and gifted an important accomplishment to Kaiser’s managerial career. pic.twitter.com/s7UT7xSfbi

— MinJaeSzn³ (@MinJaeMajesty) February 20, 2024