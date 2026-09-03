Jucătorii care au participat la Cupa Mondială din 2026 au generat peste 3,3 miliarde de dolari din transferuri internaţionale în perioada de mercato de la jumătatea anului, a anunţat joi, FIFA, potrivit Reuters. Peste 260 de fotbaliști prezentați la turneul final, provenind din 47 de ţări, şi-au schimbat cluburile în această fereastră de mercato. Aceștia au reprezentat peste o treime din suma record de 9,89 miliarde de dolari cheltuită pe transferuri internaţionale în fotbalul masculin.

Studiul realizat de forul mondial arată că dinamica pieței a atins cote istorice în această vară. „Peste 12.500 de transferuri internaţionale au fost înregistrate la nivel mondial, stabilind totodată un nou record privind numărul de transferuri efectuate în timpul unei perioade de transferuri de la jumătatea anului”, a informat FIFA într-un studiu.

Valul masiv de cheltuieli a urmat succesului Spaniei, care a câştigat Cupa Mondială în iulie. Performanţele remarcabile obținute pe cea mai mare scenă a fotbalului au stimulat direct investițiile masive efectuate de cluburile de top.

Printre mutările majore din această perioadă se numără cea a mijlocaşului spaniol Rodri, mutat de la Manchester City la Barcelona, precum şi transferul francezului Bradley Barcola de la Paris Saint-Germain la Liverpool.

Sectorul feminin a consemnat o dezvoltare accelerată, valorile tranzacțiilor depășind bornele anilor anteriori. Cheltuielile cu transferurile internaţionale s-au mai mult decât dublat faţă de anul 2025, ajungând la suma de 28,6 milioane de dolari.

„Un total de 1.406 de transferuri internaţionale au fost înregistrate în fotbalul profesionist feminin – cel mai mare număr înregistrat vreodată şi o creştere de 19,2% faţă de recordul anterior”, a declarat FIFA.

Cluburile din Anglia au dominat topul investițiilor, ocupând prima poziție atât în fotbalul masculin, cât și în cel feminin. Echipele engleze au cheltuit 3,02 miliarde de dolari pentru achiziții masculine și 8,0 milioane de dolari în sectorul feminin.

În ceea ce privește România, datele furnizate de platforma FIFA indică o activitate intensă pe piața internațională în perioada de mercato din această vară.

Cluburile românești au fost implicate în peste 300 de mutări externe, fiind înregistrate 183 de sosiri de jucători și 132 de plecări. Din punct de vedere financiar, echipele din România au cheltuit 9.45 milioane de dolari și au realizat încasări totale de 23.5 milioane de dolari.