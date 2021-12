Campioana Ana Maria Popescu se retrage din sport: „Totul doare prea tare”. Ce a determinat-o să facă pasul decisiv. VIDEO

„Oameni buni, asta a fost tot, se pare că se încheie cei 20 de ani petrecuţi aici, în sala de scrimă. Aceasta a fost ultima competiţie pentru mine. Credeam cumva că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot şi, cumva, din copilărie mi-am promis că o să simt atunci când e momentul să mă opresc. Şi acest moment a venit”, a declarat Ana Maria Popescu.

Ana Maria Popescu se retrage din sport

Deși este cunoscută pentru talentul și implicarea sa în sport, Ana Maria Popescu a simțit nevoia să ia pasul decisiv. Sportiva desemnată cea mai bună spadasină a lumii de-a lungul a cinci sezoane (2007, 2008, 2012, 2019, 2020) a mărturisit că „totul doare prea tare”.

Ana Maria Popescu a câștigat 3 medalii olimpice, 6 medalii mondiale și 11 europene. În total, campioana a reușit să obțină 9 medalii de aur și alte 37 de Cupe Mondiale.

„Nu mai am motivaţie să merg mai departe, totul doare prea tare. Cred că e momentul să încep o nouă viaţă sau o să am o viaţă în afara sălii de scrimă. Cu siguranţă în sală voi mai reveni, dar niciodată nu voi mai îmbrăca acest costum într-o competiţie oficială şi e greu”, a spus Ana Maria Popescu, sugerând că este mulțumită că „măcar termină cu podium, chiar dacă pe locul 2”.

„Mama a avut dreptate…”

Sportiva a dezvăluit și un moment intim de discuție cu mama sa, din trecut, care a sprijinit-o de-a lungul întregii sale activități sportive. „Mama a avut dreptate atunci când m-am întors de la primul Campionat Naţional clasându-mă penultima… mi-a zis atunci că dacă întorc clasamentul invers mă simt vicecampioană. Uite că azi chiar sunt vicecampioană. Anul ăsta chiar a fost de argint pentru mine. Dar sunt bucuroasă că deşi nu a fost una dintre competiţiile foarte tari, sunt bucuroasă că am putut să urc pe podium”, a spus campioana.

„Mă duc să termin de plâns”

Ana Maria Popescu a transmis, în cadrul videoclipului postat pe pagina sa de YouTube, mulțumiri celor care i-au fost alături în evoluția sa din sport. „Ţin să mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului. Oamenilor cu care am crescut, cu care am făcut echipă… începând de la federaţie, CSA Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi într-un fel sau altul în povestea asta”, a precizat spadasina.

Ana Maria Popescu nu i-a uitat nici pe fanii din mediul online. „Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc, mai ales vouă care sunteţi acolo în social-media… care aţi fost alături de mine şi atunci când am terminat cu medalie, dar mai ales atunci când am dat cu nuca-n perete de la începutul competiţiei. Sper să rămâneţi în continuare alături de mine pentru că s-a încheiat un capitol din viaţa mea, dar cu siguranţă vor mai urma şi alte surprize. Acum mă duc să termin de plâns”, a spus, cu ochii în lacrimi, Ana Maria Popescu.