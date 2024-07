Monden Cameron Diaz și Benji Madden pun la cale o mutare. Cei doi își vând casa







Cameron Diaz și Benji Madden par să plănuiască o mutare, deoarece recent și-au listat casa din Beverly Hills pentru 17,8 milioane de dolari. Revista People raportează că aceștia au cumpărat proprietatea de 9.655 de metri pătrați în urmă cu patru ani pentru 14,7 milioane de dolari. Casa are șapte dormitoare și 8,5 băi.

Conacul este ca o „moșie superbă” situată în vârful unei alei lungi, cu închidere dublă, dar și casă de pază. Acest complex impresionant oferă aproape 1,7 acri de teren privat luxuriant. În interior, casa principală se mândrește cu un cu tavane înalte și lumină naturală.

Mutare dintr-un conac imens

Livingul are un tavan cu grinzi și un șemineu, creând o atmosferă confortabilă, dar grandioasă. Bucătăria este echipată cu o insulă centrală mare și o zonă de luat masa, cu uși franceze care duc la piscină. Printre facilitățile de lux ale proprietății se numără un home theater cu baie proprie, o casă de oaspeți de dimensiuni mari și o piscină cu cascade. În plus, există o potecă pitorească de mers pe jos care șerpuiește prin grădinile amenajate de pe deal, oferind o evadare liniștită în cadrul proprietății.

Pe lângă ferma lor Benedict Canyon, cuplul deține alte proprietăți notabile, inclusiv un apartament din Manhattan. Dar și o casă în zona Los Angeles, reflectând înclinația lor pentru investiții în imobiliare de lux. Cameron și Benji au început să se întâlnească în mai 2014 și au devenit rapid de nedespărțit.

Cuplul are doi copii

S-au logodit în decembrie 2014 și s-au căstorit pe 5 ianuarie 2015. Împreună, cuplul au doi copii cu ajutorul unei mame surogat. Cameron a devenit faimoasă la mijlocul anilor 1990, cu rolul ei din The Mask alături de Jim Carrey. Cariera ei a crescut vertiginos cu filme importante precum There's Something About Mary, Charlie's Angels și Shrek.

Cu filmografia ei extinsă și proiectele de succes în scris și producție, Diaz a acumulat o avere netă estimată la 140 de milioane de dolari.