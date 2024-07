Monden Paul McCartney spune că „yoga cu ochii” îl ajută să evite o mare povară







America. Paul McCartney, un muzician celebru, practică de ani de zile yoga pentru ochi pentru a evita nevoia de ochelari. El crede că, prin exersarea mușchilor oculari, se poate reduce nevoia de ochelari. Yoga ochilor este practicată de mii de ani, cu diferite tipuri, inclusiv tratak kriya, care implică fixarea unui obiect fără să clipească până când curg lacrimile.

Cum i-a schimabt yoga viața lui Paul McCartney

Dr. William Bates, un oftalmolog din New York, a publicat „The Bates Method for Better Eyesight Without Glasses” (Metoda Bates pentru o vedere mai bună fără ochelari), care susținea că exercițiile oculare ar putea evita nevoia de ochelari prin implicarea mișcării ochilor și a tehnicilor de vizualizare. Cu toate acestea, această teorie este falsă din punct de vedere fiziologic, deoarece un studiu din 2018 publicat în International Journal of Yoga a constatat că niciunul dintre exerciții nu a avut vreo influență asupra erorii de refracție sau a acuității vizuale.

Nevoia de ochelari apare atunci când razele de lumină nu sunt focalizate pe retină, ceea ce duce la miopie, hipermetropie, astigmatism și presbiopie. Corneea (suprafața frontală a ochiului) realizează o parte din focalizarea ochiului, dar structura de focalizare responsabilă este cristalinul. Dimensiunea pupilei și convexitatea cristalinului sunt controlate de mușchii ciliari și de ligamentele din interiorul ochiului, în timp ce mușchii implicați în mișcarea ochiului se află în exteriorul ochiului (mușchii extraoculari).

Cum să îți îmbunătățești vederea

Exercițiile oculare specifice sunt adesea prescrise de oftalmologi pentru anumite afecțiuni, cum ar fi „insuficiența de convergență” și focalizarea de aproape. Cu toate acestea, lipsesc dovezi care să susțină orice întârziere semnificativă a prezbiopiei prin exerciții.

Pentru a îmbunătăți ochii și vederea, oamenii ar trebui să facă schimbări în stilul de viață, cum ar fi programările regulate la oftalmolog, pauzele de la ecrane, petrecerea timpului în aer liber, o alimentație sănătoasă, un somn bun, purtarea ochelarilor de soare de bună calitate în lumina soarelui și utilizarea masajului glandelor meibomiene.

Evită telefonul

Cititul în lumină bună și citirea volumelor mari de text pe un computer, mai degrabă decât pe un telefon, pot ajuta, de asemenea. În timp ce yoga ochilor nu va schimba sau elimina nevoia de ochelari, există alte modalități de a avea grijă de ochii și de vederea dumneavoastră, potrivit medicalxpress.