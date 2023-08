Deja se știe că părinții puștiului drogat erau implicați într-o afacere de cămătărie cu influențe mafioate și se presupune că își asigurau liniștea prin mituire și trafic de influență. Serviciile, Ministerele de Interne și Justiției ar trebui să facă o anchetă serioasă, dincolo de cazul accidentului comis de Vlad Pascu.

Afacerile imobiliare derulate de Mihai și Miruna Pascu, el fost avocat, sunt cunoscute de ani de zile de judecătorii instanțelor bucureștene, de unii polițiști și procurori. Pentru că dosare în care apăreau împrumuturi de bani cu dobândă de 6-4%, în care gaj se punea o locuință printr-un contract de vânzare cumpărare, au fost destule pe rolul instanțelor în ultimii 20 de ani. E drept că aproape niciodată soții Pascu nu acționau singuri în cămătărie. Ci fie cu membrii ai unor clanuri interlope, fie cu afaceriști pe care-i împrumutaseră într-un moment dificil.

Caz din 2003, care arată stilul de cămătărie

Este clar că avem de a face cu o familie anormal de normală. Despre implicarea soților Pascu în dosarul fraților Cămătaru se știe deja. N-au fost decât martori. N-au pățit nimic, dar aici se arată de către judecători care era metoda. Cum prin cămătărie se ajungea la obținerea de case.

Numele lor apare într-un dosar din 2005, în care inculpat era un locotenent al fraților Cămătaru, pe nume Silviu Dudiță. Prin acte notariale se arată că soții Pascu – Mihai Claudiu și Miruna – au dat bani cu dobândă unui bucureștean. Mare dobânda, 6%. Acesta a făcut plângere când și-a dat seama că a fost păcălit și a rămas fără casă.

„În aprilie 2003, partea vătămată Voiculescu Radu Gheorghe a împrumutat de la martorii Pascu Mihai Claudiu și Pascu Miruna suma de 75.000 USD cu dobânda de 6% pe lună încheind în acest sens contractul de vânzarea-cumpărare autentificat sub nr. din 24.04.2023 de BNP Mone Gabriela Olga, având ca obiect ”vânzarea” imobilului aparținând părții vătămate, situat în com Mogoșoaia, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 1.000 mp și construcție edificată de acesta, tip parter plus etaj.

Deși în realitate a fost vorba de un împrumut, s-a ales varianta încheierii unui contract de vânzare cumpărare și nu a unui contract de împrumut cu garanție imobiliară, aceasta fiind practica utilizată în situația în care anumite persoane fizice oferă sume de bani cu acest titlu pentru asigurarea recuperării creanței și pentru a evita ulterior proceduri costisitoare și îndelungate ce ar trebui să fie efectuate în cadrul executării silite imobiliare.”, se arată în motivarea deciziei nr. 769 în dosarul nr. 28733/3/2005, în care judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins recursul lui Sile Cămătaru împotriva condamnării la 11 ani de închisoare.

Cămătărie. În anul 2002, o familie a pus gaj apartamentul pentru o sumă infimă

Pentru acest caz am obținut și un document. Am lăsat vizibilă adresa și pașaportul Mirunei Pascu pentru că la acest moment nu mai locuiește în apartamentul din Sectorul 4. Iar pașaportul nu mai este valabil.

Suma acordată de Miruna Pascu unor soți a fost de 3.500 euro cu 6% dobandă lunară. Se vede din cifre. Împrumutații au plătit și cheltuielile notariale inițiale precum și pe cele de la final pentru ridicarea sechestrului. Banii trebuia să fie returanți în 4 luni.

După cum se vede în document, soții se obligau să „garanteze împrumutul cu apartamentul lor”.

Având în vedere numărul mare de proprietăți deținute, e posibil ca în arhiva acestor notari să se găsească o sumedenie de contracte de acest fel.

Judecătoarea Mihaela Ciocea a avut ieri o declarație în care spune clar cum le lua Mihai Pascu apartamentele oamenilor pe care-i împrumuta cu bani, așa cum se vede și din documentul pe care l-am publicat.

„Avea zeci de litigii cu români cărora le dăduse bani cu camătă și le luase apoi apartamentele cu care aceștia garantaseră împrumutul. Nu pentru că oamenii nu își plătiseră datoriile, ci pentru că, în momentul când aceștia restituiau împrumutul sau ratele la împrumuturi, nu le mai dădea chitanță. Apoi, îi și executa silit”, a precizat judecătoarea, referindu-se doar la perioada de început a anilor 2000.

Un afacerist din Galați a ajuns la spital după o executare silită

În data de 4 martie 2013, Antena 1 prezenta la Observator, la ora 21.49, o știre care îl includea și pe Mihai Pascu. Era difuzată doar cu o lună și jumătate înainte ca DNA și Curtea de Apel Craiova să-l aresteze pentru mită și trafic de influență, așa cum am scris aici.

Știrea televizată îl prezenta pe un om de afaceri din Galați care reclama că s-a trezit în casă cu niște „recuperatori care i-au luat plasmele, calculatoarele și banii” și care l-ar fi terorizat până a leșinat.

„Am fost amenințat cu pistolul și cu cuțitul de un băiat care se ocupă cu recuperări!”, spune Mircea Cadar. Acesta a fost consilier județean și fost afacerist de succes. Falimentul l-a îngropat în datorii, iar acestea l-au trimis direct în mâinile cămătarilor.

Un domn Pascu a venit de la București, m-a sunat și a zis că vrea să-i dau 300.000 de euro. Acest Pascu, din București, este cel mai mare cămătar”, spune Cadar. La câteva zile de la amenințarea interlopă, afaceristul a primit o vizită-surpriză.

Au intrat înăuntru, au tăiat ușile de inox și au luat tot: televizoare color, covoare persane. Au vrut să-i ia și viață, acuză afaceristul, care spune că a fost amenințat cu pistolul, după care a ajuns la spital.

De acolo, a ajuns și la Poliție. Unde a aflat cu stupoare că executarea mafiotă era de fapt executare silită. Și cât se poate de legală”, s-a spus în știrea de la Observator.

Pe site a apărut și informația că Mircea Cadar este patron al unui lanț de restaurante și ar fi avut mai multe conflicte cu parteneri de afaceri și cu cămătari. „Nu e prima cumpănă din viața afaceristului. Anul trecut (2012), fiul său, consumator de etnobotanice, și-a ucis în bătaie iubita, o adolescentă de 18 ani”.