Viața secretă a lui Vlad Pascu. Avea așa ceva? Era un copil de bani gata sau sunt amănunte care ne scapă, ca în orice poveste de viață intrată în atenția presei. Am încercat să aflăm mai multe. “Vlad Pascu era un copil inteligent, dar a luat-o de mic pe căi greșite. Părinții, divorțați, l-au scăpat din mână”. Asta ar fi pe scurt povestea de viață a celui care acum este cunoscut drept autorul Tragediei din 2 Mai. Unul din cei care au cunoscut familia Pascu și care a acceptat să povestească în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei cum a început totul, nici acum nu înțelege ce s-a întâmplat.

Am luat-o cu începutul. Cum au ajuns Mihai și Miruna Pascu milionari?

“Au început să facă investiții, așa cum ți-am spus, după ce au făcut bani, dar s-a petrecut ceva între cei doi soți. Cred că atunci când era Vlad mic, 8-9 ani, Mihai și Miruna Pascu au divorțat. L-am cunoscut pe Vlad atunci, era un copil foarte inteligent, friza geniul. Dar după despărțirea părinților a început să stea când la mamă, când la tată, așa cred că l-au scăpat din mână.”, a mai spus cel care i-a cunoscut.

Erau agresivi în business, l-am întrebat, plecând de la relatările Monicăi Tatoiu. Mi-a spus: “Eu nu i-am văzut ca fiind niște șmecheri, dar poate că față de mine arătau o altă față. Dar, repet, nu am știut nici unul din aspectele prezentate de voi în ultimele zile. Am rămas foarte surprins.”

Aveau legături cu zona politică? Sunt adevărate combinațiile cu Adrian Videanu, sau nu. “Nu aveau nici o conexiune cu zona politică. Dacă îmi aduc aminte stăteau într-un mic cartier construit de soția arhitectului șef al Capitalei, Bold. Dar atât. Nici nu cred că l-au văzut pe Videanu, nu ajungeau la el. Au încercat să între în diverse cercuri, dar nu au fost primiți. Așa că au rămas cu afacerile lor. De exemplu, niciodată nu am știut că au început să dea bani cu camătă, sau că Mihai Pascu a avut probleme cu DNA. Știam că a făcut Dreptul pentru că era interesat de partea legală a businessului cu imobiliare.”, a explicat sursa EVZ.

Când au început problemele cu fiul lor, Vlad? “Pe la 13 ani a dat de niște șmecheri care l-au învățat cu drogurile. Ce nu spune nimeni este că rețelele astea de dealeri din jurul școlilor îi aleg pe copiii bogați, care au bani să plătească. Le dau gratis la început, după care îi prind în plasă. Știu că Mihai și Miruna erau disperați. Vlad, așa mic cum era, fura din casă, vindea hainele, făcea orice pentru bani. La un moment dat, de comun acord cu poliția, pe la 13 ani, tatăl i-a făcut o cheie, ca să-l sperie. Nu l-a speriat, puștiul și-a dat seama că nu e arestat pe bune și le-a râs în nas. Nu mai știau ce să facă, încercau orice, dar nu au reușit să-i rupă anturajul sau să-l convingă că a luat-o pe o cale greșită.”

De altfel, după discuția cu persoana citată, DIICOT a confirmat ceea ce mi-a povestit: Cheia făcută lui Vlad când avea 13 ani.

Mult mai multe dovezi care au apărut în ultimele 24 de ore confirmă spusele celor care i-a cunoscut pe Mihai și Miruna Pascu. Comportamentul lui Vlad era tipic copiilor de bani gata: „Țin să fac dovada că pe numele meu am business-uri de mai mulți bani decât faceți voi dacă faceți foamea cu pateu toată viața”, spune Vlad Pascu într-un videoclip. Imediat după, prietena sa adaugă: „Oxicodona este viața noastră. Noi nu suntem toxicomani, noi suntem oxicomani”, susține tânăra.

Oxicodona este un analgezic narcotic.

Are potential adictiv, sintetizat din tebaina, avand ca indicatie de administrare durerile moderat-severe.

A fost descoperita in 1916 in Germania, la cativa ani dupa ce compania farmaceutica Bayer oprit productia in masa a heroinei, ca urmare a dependentei pe care o inducea.

Administrata oral, oxicodona este de 1,5-2 ori mai potenta decat morfina, dar de 2 ori mai putin potenta decat aceasta cand este administrata parenteral.

Oxicodona se poate administra ca atare, cat si in combinatii cu paracetamol, aspirina si ibuprofen. Denumirea stradala a substantei este: „Killers”, „OC”, „Oxy”, „Oxycotton”, scrie pe sfatulmedicului.ro