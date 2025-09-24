Câinii rezidenți și turiști, taxați în Italia. Măsura care intră în vigoare din 2026

Provincia Bolzano din Italia va introduce, din 2026, o taxă anuală de 100 de euro pentru proprietarii de câini rezidenți și o taxă zilnică de 1,50 euro pentru câinii turiștilor, ca alternativă la un sistem complicat de testare ADN. Banii vor merge spre curățenie și parcuri canine.

În România, proprietarii de câini nu plătesc taxe speciale, dar riscă amenzi de până la 12.000 de lei pentru nerespectarea regulilor de curățenie, plimbare sau îngrijire, conform legislației actuale.

Taxa pentru câini în provincia Bolzano din Tirolul de Suda fost eliminată acum 16 ani. Noua propunere vine de la consilierul Luis Walcher și va intra în vigoare în 2026, după dezbateri în consiliu. Proprietarii rezidenți vor plăti 100 de euro pe an pentru fiecare câine, iar, în premieră mondială, câinii turiștilor vor fi taxați cu 1,50 euro pe zi de ședere.

Această măsură înlocuiește un sistem anterior de testare obligatorie ADN, menit să identifice proprietarii care nu curăță excrementele animalelor lor. Sistemul ADN s-a dovedit prea complicat și controversat, așa că taxa devine o soluție mai simplă. Câinii deja înregistrați genetic vor fi scutiți de taxă pentru doi ani.

Banii colectați vor fi folosiți exclusiv pentru curățarea străzilor și amenajarea de spații speciale pentru câini, cum ar fi parcuri dedicate. Proprietarii rămân obligați să curețe după animalele lor, altfel riscă amenzi între 200 și 600 de euro. Walcher a argumentat că taxa este echitabilă, deoarece costurile de curățenie nu mai cad pe umerii întregii comunități prin taxe generale. Nerespectarea acestei reguli este aspru pedepsită și în alte țări. În Franța, de exemplu, amenda este de 750 de euro.

Spre deosebire de Italia, România nu impune taxe speciale pentru deținerea câinilor, dar legislația pune accent pe responsabilitate individuală. Proprietarii au obligații clare pentru a asigura curățenia, siguranța publică și bunăstarea animalelor, iar nerespectarea lor atrage amenzi substanțiale, conform Ordonanței de Urgență nr. 55/2002 și Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Proprietarii trebuie să strângă excrementele câinilor în parcuri, pe trotuare sau în zone verzi, folosind pungi și aruncându-le la coșurile speciale. Amenzi: între 200 și 3.000 de lei, cu controale intensificate de poliția locală.

âCâinii trebuie ținuți în lesă în toate spațiile publice. Pentru rase medii-mari sau periculoase, botnița este obligatorie în zone aglomerate. Amenzi: 1.500-3.000 de lei, până la 5.000 de lei pentru rase agresive.

Sterilizarea este obligatorie, exceptând câinii cu pedigree pentru reproducere. Microciparea și înregistrarea în RECS sunt necesare, la fel și vaccinarea anuală antirabică. Amenzi: 5.000-10.000 de lei pentru nerespectare, plus 500-2.500 de lei pentru lipsa vaccinului.

Abandonul câinilor este interzis, pedepsit cu amenzi până la 12.000 de lei sau închisoare în cazuri grave. Proprietarii trebuie să asigure adăpost, hrană și supraveghere, altfel riscă amenzi de 1.000-10.000 de lei sau confiscarea animalului.