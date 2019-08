Simona Halep, locul 4 WTA, va debuta marți în cadrul turneului major de la New York, împotriva americancei Nicole Gibbs (135 WTA). Înainte ca fosta sa elevă să ia startul la Flushing Meadows, Darren Cahill crede că românca are o șansă reală la câștigarea întrecerii.

„Simona vine cu un suflu nou. E relaxată după un sezon bun și după titlul de la Wimbledon și este încrezătoare.

Cred că este destul de deschis turneul. Poate fi și mai bună, cu siguranță. Are o șansă grozavă la Flushing Meadows! E tânără, are doar 27 de ani. Am vazut în actuala generație o mulțime de sportivi care joacă cel mai bun tenis după ce trec de 30 de ani.

Este una dintre cele mai «flămânde» jucătoare de tenis pe care le-am întâlnit. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care am hotărât să lucrez cu ea, când mi-a cerut asta. Puteam vedea în ochii ei dorința de a fi cat mai buna, se dedica sută la sută tenisului”, a declarat Darren Cahill.

